'सोनू की टीटू की स्वीटी', 'ड्रीम गर्ल' जैसी फिल्मों से सबका मनोरंजन करने वाली नुसरत भरूचा इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'अकेली' को लेकर सुर्खियों में हैं। युद्धग्रस्त इराक में अकेली फंसी एक भारतीय लड़की की कहानी दिखाती इस फिल्म का ट्रेलर पिछले दिनों रिलीज किया गया था। इस ट्रेलर में नुसरत का अभिनय देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। 'अकेली' का जबर्दस्त ट्रेलर देखने के बाद से ही फैंस नुसरत भरूचा की फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन हमारे पास फिल्म का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बुरी खबर है। दरअसल, 'अकेली' की रिलीज को टाल दिया गया है।

AKELLI has a new release date, 25th August!!

The tale of her survival echoes louder than the chaos around her.#NishantDahiya #AmirBoutrous @TsahiHalevi @ninad_nv @NitinPVaidya @aparnavpwoman @shashantshah @vickysidana_ pic.twitter.com/b1jc7Jz2GS