Year Ender 2021: शिक्षा क्षेत्र में कईं बदलाव से भरा रहा 2021, ऑनलाइन शिक्षा के मजबूतीकरण पर हुआ काम

शिक्षा मंत्रालय की तरफ से 6 से 14 वर्ष की आयु के उन छात्रों के लिए एनसीईआरटी द्वारा एक नई मुहिम तैयार की गई है। जिससे इन छात्रों को नियमित स्कूली शिक्षा स्वरूप में ढाला जा सके। इन स्कूल से ड्रॉप हुए छात्रों को प्राथमिक स्कूलों से उच्च प्राथमिक स्कूलों के स्तर तक लाने में अहम भूमिका निभाई जा रही है। समग्र शिक्षा की नीति अपनाकर ऐसे छात्रों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

#NEP2020inAction: A bridge course has been developed by the @ncert, targeted at Out-of-School Children (OoSC) studying in special training centres. The key objective of this course is mainstreaming of those children in regular schools. pic.twitter.com/oIUEvnNFWd