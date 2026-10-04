विश्व शिक्षक दिवस: गुरुकुल से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, हजारों साल में कितना बदल गया शिक्षक और पढ़ाने का तरीका

5 अक्तूबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है?

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गुरुकुल में पढ़ाई का तरीका कैसा था?

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उस समय गुरु की जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाना थी?

गुरुकुल और आज के स्कूल में कितना फर्क है?

अंग्रेजों के दौर में शिक्षा में क्या बदला?

आधुनिक स्कूल आने के बाद शिक्षक कैसे बदला?

ब्लैकबोर्ड से स्मार्ट बोर्ड तक कैसे पहुंची कक्षा?

ऑनलाइन पढ़ाई ने शिक्षक और विद्यार्थी को कितना बदला?

नई शिक्षा नीति ने शिक्षक की भूमिका कैसे बदली?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आने से शिक्षक का काम कितना बदलेगा?

क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षक की जगह ले सकती है?

एआई शिक्षक का काम आसान करेगा या नई चुनौती देगा?

भविष्य की कक्षा कैसी दिखाई देगी?

आखिर हजारों साल बाद शिक्षक की असली भूमिका क्या बची?

देश में कितने स्कूल हैं?

कितने छात्र और शिक्षक हैं?

विश्व शिक्षक दिवस कल यानी हर साल 5 अक्तूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। यह दिन 5 अक्तूबर 1966 को अपनाई गई अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनेस्को की शिक्षकों की स्थिति से जुड़ी सिफारिश की याद में मनाया जाता है। इस सिफारिश में शिक्षकों के अधिकार, जिम्मेदारियां, प्रशिक्षण, नियुक्ति, रोजगार और पढ़ाने-सीखने की परिस्थितियों से जुड़े मानक तय किए गए थे। यानी यह दिन केवल शिक्षक के सम्मान का अवसर नहीं है, बल्कि शिक्षक पेशे की स्थिति और उसकी जरूरतों पर चर्चा करने का भी दिन है। वर्ष 2026 में इस सिफारिश को अपनाए जाने के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस बार भी दुनिया भर में शिक्षकों की भूमिका, उनकी चुनौतियों और बेहतर कार्य परिस्थितियों पर चर्चा हो रही है।भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। पढ़ाई केवल किताब या किसी एक विषय तक सीमित नहीं मानी जाती थी। विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ व्यवहार, अनुशासन, जिम्मेदारी और जीवन से जुड़े काम भी सिखाए जाते थे। गुरु और शिष्य के बीच व्यक्तिगत संबंध शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा था। विद्यार्थी गुरु के साथ रहकर सीखते थे और शिक्षा का तरीका भी काफी हद तक प्रत्यक्ष अनुभव, अभ्यास, बातचीत और अनुशासन पर आधारित था। हालांकि प्राचीन भारत में शिक्षा की सभी व्यवस्थाएं एक जैसी नहीं थीं और अलग-अलग समय तथा क्षेत्रों में इनके स्वरूप में अंतर रहा। फिर भी गुरु-शिष्य परंपरा ने भारतीय शिक्षा की ऐतिहासिक समझ में महत्वपूर्ण स्थान बनाया।गुरु की भूमिका केवल पाठ पढ़ाने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं मानी जाती थी। वह विद्यार्थियों के ज्ञान, अनुशासन और व्यवहार के विकास में भी भूमिका निभाते थे। विद्यार्थी गुरु के साथ रहकर सीखते थे, इसलिए सीखने की प्रक्रिया कक्षा के बाहर भी चलती रहती थी। गुरु शिष्य को विषय का ज्ञान देने के साथ जीवन में सही आचरण, जिम्मेदारी और आत्मअनुशासन का महत्व समझाते थे। इस व्यवस्था में शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करना नहीं था। विद्यार्थी को जीवन के लिए तैयार करना भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। आज की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच उतना व्यक्तिगत संपर्क हर जगह नहीं होता, लेकिन मार्गदर्शन और व्यक्तित्व विकास की जिम्मेदारी अब भी शिक्षक की भूमिका का महत्वपूर्ण हिस्सा है।गुरुकुल और आज के स्कूलों के बीच सबसे बड़ा अंतर शिक्षा के ढांचे में दिखाई देता है। गुरुकुल व्यवस्था में विद्यार्थी लंबे समय तक गुरु के साथ रहकर सीखते थे, जबकि आज ज्यादातर विद्यार्थी निर्धारित समय के लिए स्कूल जाते हैं। आधुनिक शिक्षा में निश्चित पाठ्यक्रम, कक्षाएं, विषय, परीक्षाएं, अंक और प्रमाणपत्र महत्वपूर्ण हैं। आज शिक्षा को सभी बच्चों तक पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर विद्यालयों और संस्थानों की व्यवस्था है। शिक्षक की जिम्मेदारी भी केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं है। उसे विद्यार्थियों की सीखने की जरूरत, कौशल, व्यवहार और भविष्य की तैयारी पर भी ध्यान देना पड़ता है। इस तरह शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान के साथ रोजगार और आधुनिक जीवन की जरूरतों से भी जुड़ गया है।औपनिवेशिक दौर में भारत की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव आए। आधुनिक विद्यालयी ढांचे, औपचारिक पाठ्यक्रम, निर्धारित कक्षाएं और परीक्षाओं की व्यवस्था का विस्तार हुआ। शिक्षा को प्रशासन और रोजगार की जरूरतों से भी जोड़ा गया। अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी ज्ञान पर आधारित शिक्षा का प्रभाव बढ़ा। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि भारत में औपचारिक शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजों के समय ही हुई थी, क्योंकि भारत में इससे पहले भी अलग-अलग क्षेत्रों में पाठशाला, मदरसा, गुरुकुल और अन्य शिक्षा परंपराएं मौजूद थीं। औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा के संगठन और उद्देश्य में जो बदलाव आए, उन्होंने आगे की आधुनिक विद्यालयी व्यवस्था को प्रभावित किया। इसी दौर में शिक्षक की भूमिका भी पारंपरिक गुरु से अधिक औपचारिक विद्यालयी शिक्षक के रूप में बदलने लगी।आधुनिक विद्यालयी व्यवस्था के विस्तार के साथ शिक्षक की भूमिका अधिक व्यवस्थित हुई। शिक्षक को निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों को पढ़ाना, उनकी प्रगति देखना और परीक्षा की तैयारी कराना होता था। कक्षा, पाठ्यपुस्तक, गृहकार्य और परीक्षा शिक्षा के नियमित हिस्से बन गए। समय के साथ शिक्षक की भूमिका में भी बदलाव आता गया। आज शिक्षक केवल किताब में लिखी जानकारी बताने वाला व्यक्ति नहीं है। वह विद्यार्थियों को विषय समझाने, सवाल पूछने, समस्या का समाधान खोजने और नए कौशल विकसित करने में मदद करता है। वह कई मामलों में मार्गदर्शक और सलाहकार की भूमिका भी निभाता है। यानी शिक्षक अब जानकारी देने से आगे बढ़कर विद्यार्थियों को जानकारी समझने और उसका उपयोग करने का तरीका भी सिखाता है।एक समय कक्षा में शिक्षक के हाथ में चॉक और सामने ब्लैकबोर्ड ही सबसे बड़ा साधन होता था। शिक्षक बोर्ड पर लिखकर समझाता था और विद्यार्थी अपनी कॉपी में उसे उतारते थे। इसके बाद प्रोजेक्टर, कंप्यूटर और डिजिटल सामग्री ने कक्षा का तरीका बदला। अब कई स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड, वीडियो, चित्र, प्रस्तुति और डिजिटल शैक्षणिक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। किसी कठिन वैज्ञानिक प्रक्रिया को केवल शब्दों में समझाने के बजाय उसका दृश्य दिखाया जा सकता है। भूगोल में मानचित्र और इतिहास में घटनाओं से जुड़े चित्र भी आसानी से दिखाए जा सकते हैं। इससे शिक्षक के पास विषय समझाने के अधिक तरीके आए हैं। हालांकि तकनीक शिक्षक का विकल्प नहीं बनी है। वह शिक्षक के लिए पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाने का एक साधन है।कोरोना महामारी के दौरान स्कूल बंद होने पर ऑनलाइन पढ़ाई तेजी से बढ़ी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए शिक्षक घर से विद्यार्थियों तक पहुंचने लगे। वीडियो कक्षाएं, डिजिटल सामग्री और ऑनलाइन अभ्यास शिक्षा का हिस्सा बने। इस बदलाव ने यह दिखाया कि कक्षा केवल स्कूल की चार दीवारों तक सीमित नहीं है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आईं। हर विद्यार्थी के पास समान उपकरण या इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। लंबे समय तक स्क्रीन के सामने पढ़ाई करना भी आसान नहीं था। शिक्षक के लिए भी ऑनलाइन कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान बनाए रखना और उनकी समझ को तुरंत पहचानना चुनौतीपूर्ण रहा। इसके बावजूद महामारी के बाद डिजिटल शिक्षा और मिश्रित पढ़ाई का महत्व पहले से बढ़ गया।नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा को केवल रटने और परीक्षा के अंकों से आगे ले जाने पर जोर दिया गया है। इसमें समझ, कौशल, रचनात्मकता, समस्या समाधान और विद्यार्थी की समग्र प्रगति को महत्व दिया गया है। ऐसे बदलावों के बीच शिक्षक की भूमिका भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षक को केवल पाठ्यक्रम पूरा करने के बजाय विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने वाला मार्गदर्शक माना जा रहा है। गतिविधि आधारित पढ़ाई, स्थानीय संदर्भ, कौशल विकास और अलग-अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की जरूरतों पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि शिक्षक को पढ़ाने के पारंपरिक तरीके के साथ नई तकनीक और नई शिक्षण पद्धतियों को भी समझना होगा।कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू किया है। अब ऐसे उपकरण उपलब्ध हैं जो विद्यार्थियों के सवालों का जवाब दे सकते हैं, किसी विषय को अलग-अलग तरीके से समझा सकते हैं और अभ्यास के लिए प्रश्न तैयार कर सकते हैं। शिक्षक भी इन साधनों की मदद से पाठ की योजना बनाने, अभ्यास सामग्री तैयार करने और विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार सामग्री बनाने में सहायता ले सकते हैं। इससे शिक्षक का कुछ नियमित काम आसान हो सकता है। लेकिन एआई से मिली जानकारी की जांच करना भी जरूरी है, क्योंकि तकनीक हमेशा सही उत्तर नहीं देती। शिक्षक की भूमिका यहां और महत्वपूर्ण हो सकती है। वह विद्यार्थियों को यह समझाने में मदद करेगा कि जानकारी को कैसे परखा जाए और तकनीक का जिम्मेदारी से इस्तेमाल कैसे किया जाए।एआई कई काम तेजी से कर सकता है, लेकिन शिक्षक की पूरी भूमिका निभाना अलग बात है। शिक्षक विद्यार्थी के चेहरे और व्यवहार से कई बार समझ जाता है कि वह किसी विषय को समझ नहीं पा रहा है या किसी व्यक्तिगत परेशानी से गुजर रहा है। शिक्षक प्रेरित करता है, अनुशासन सिखाता है और सामाजिक व्यवहार के लिए तैयार करता है। वह विद्यार्थियों के बीच सहयोग और संवाद की भावना भी विकसित करता है। एआई के पास जानकारी और विश्लेषण की क्षमता हो सकती है, लेकिन मानवीय संबंध और व्यक्तिगत समझ शिक्षक की बड़ी ताकत है। इसलिए आने वाले समय में एआई के कारण शिक्षक की भूमिका खत्म होने के बजाय बदलने की संभावना अधिक है। शिक्षक तकनीक का उपयोग करने वाला मार्गदर्शक बन सकता है, जबकि एआई उसके काम में सहायक की भूमिका निभा सकता है।एआई शिक्षक के लिए समय बचाने वाला साधन बन सकता है। उदाहरण के लिए किसी पाठ के अलग-अलग स्तर के प्रश्न तैयार करना, अभ्यास सामग्री बनाना, पाठ की रूपरेखा तैयार करना या किसी विषय के कई उदाहरण ढूंढना आसान हो सकता है। इससे शिक्षक विद्यार्थियों के साथ बातचीत और व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए अधिक समय निकाल सकता है। लेकिन इसके साथ नई जिम्मेदारियां भी आएंगी। शिक्षक को एआई से मिली जानकारी की जांच करनी होगी और विद्यार्थियों को गलत या भ्रामक जानकारी से बचाना होगा। नकल, बिना समझे तैयार सामग्री का इस्तेमाल और तकनीक पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता जैसी चुनौतियां भी सामने रहेंगी। इसलिए भविष्य के शिक्षक के लिए विषय ज्ञान के साथ तकनीकी समझ और सही जानकारी पहचानने की क्षमता भी जरूरी होगी।भविष्य की कक्षा में एक तरफ शिक्षक होगा और दूसरी तरफ तकनीक उसका सहयोग करेगी। स्मार्ट बोर्ड पर पाठ चल सकता है, विद्यार्थी डिजिटल सामग्री से अभ्यास कर सकते हैं और एआई उनकी सीखने की गति के अनुसार अतिरिक्त अभ्यास सुझा सकता है। किसी विद्यार्थी को गणित में परेशानी है तो उसे अधिक अभ्यास मिल सकता है, जबकि किसी दूसरे विद्यार्थी को उसी विषय का कठिन स्तर दिया जा सकता है। इससे पढ़ाई अधिक व्यक्तिगत हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर कक्षा पूरी तरह मशीनों से चलने लगेगी। शिक्षक ही तय करेगा कि विद्यार्थी को क्या पढ़ना है, कौन सी जानकारी सही है और किस तरीके से समझाना बेहतर होगा। भविष्य की कक्षा में तकनीक और शिक्षक के बीच सहयोग सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है।गुरुकुल से लेकर आज की डिजिटल कक्षा तक पढ़ाने के साधन लगातार बदले हैं। पहले गुरु के साथ रहकर सीखना था, फिर किताब और ब्लैकबोर्ड आए, उसके बाद प्रोजेक्टर और स्मार्ट बोर्ड आए और अब एआई शिक्षा में प्रवेश कर चुका है। लेकिन इस पूरे बदलाव के बीच एक चीज लगातार बनी रही है। विद्यार्थी को सीखने और आगे बढ़ने में मार्गदर्शन की जरूरत। यही शिक्षक की मूल भूमिका है। विश्व शिक्षक दिवस इसी भूमिका को याद करने का अवसर देता है। 5 अक्तूबर 2026 को जब दुनिया इस दिन को मनाएगी, तब यह सवाल भी महत्वपूर्ण होगा कि तकनीक कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, शिक्षा में मानवीय समझ, प्रेरणा और मार्गदर्शन की जगह कैसे बनी रहे।भारत में स्कूली शिक्षा का नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में शामिल है। सरकार के UDISE+ के आंकड़ों के अनुसार, देश में करीब 14.72 लाख से 14.89 लाख स्कूल हैं। इनमें सरकारी, निजी, सरकारी सहायता प्राप्त और अन्य प्रकार के स्कूल शामिल हैं। इनमें लगभग 10.13 लाख सरकारी स्कूल हैं, जबकि करीब 3.31 लाख से 3.39 लाख निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा लगभग 79 हजार से 84 हजार सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल भी हैं। शेष स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मदरसे और अन्य संस्थान शामिल हैं।देश के इस विशाल स्कूली नेटवर्क में करीब 24.8 करोड़ छात्र पढ़ाई करते हैं। इन विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए देशभर में लगभग 95 से 98 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। स्कूलों की इतनी बड़ी संख्या भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था के व्यापक आकार को दिखाती है। हालांकि अलग-अलग वर्षों और आंकड़ों को जुटाने के तरीके के आधार पर स्कूलों की कुल संख्या में थोड़ा अंतर दिखाई दे सकता है। इसलिए किसी रिपोर्ट में आंकड़ा बताते समय संबंधित वर्ष और आधिकारिक स्रोत का उल्लेख करना ज्यादा सटीक माना जाता है।