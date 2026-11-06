आखिरी दौर की तैयारी: ईपीएफओ सहायक भविष्य निधि आयुक्त का साक्षात्कार 16 से 27 नवंबर तक, जानें तैयारी के टिप्स

खुद को भी जानें

अभ्यर्थियों को अपने गृह जनपद, शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव और रुचियों से जुड़े प्रश्नों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आपका गृह जनपद किस बात के लिए प्रसिद्ध है? आपकी पढ़ाई इस पद के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकती है? यदि पहले से नौकरी कर रहे हैं, तो उसे क्यों बदलना चाहते हैं? जीवन की किसी असफलता से आपने क्या सीखा? ऐसे प्रश्नों के माध्यम से साक्षात्कार मंडल अभ्यर्थी की आत्मजागरूकता और विचारों की स्पष्टता को समझता है। इसलिए आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ें और उनसे जुड़े संभावित प्रश्नों के उत्तर तैयार करें।