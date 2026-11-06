नीट यूजी काउंसलिंग 2026: विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड का अनंतिम आवंटन जारी, ऐसे चेक करें आपको सीट मिली या नहीं

चिकित्सा परामर्श समिति (MCC) ने नीट यूजी 2026 के विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड की अनंतिम सीट आवंटन सूची जारी कर दी है। यह सूची एमबीबीएस के विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड और बीडीएस तथा बीएससी नर्सिंग के पांचवें राउंड के लिए जारी की गई है। जारी सूची में तीनों पाठ्यक्रमों को मिलाकर कुल 811 आवंटन प्रविष्टियां दर्ज हैं। इनमें एमबीबीएस की 537, बीडीएस की 208 और बीएससी नर्सिंग की 66 प्रविष्टियां शामिल हैं।

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