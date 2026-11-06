नीट यूजी काउंसलिंग 2026: विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड का अनंतिम आवंटन जारी, ऐसे चेक करें आपको सीट मिली या नहीं
एमसीसी ने नीट यूजी 2026 के विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड की अनंतिम आवंटन सूची जारी कर दी है। इसमें एमबीबीएस की 537, बीडीएस की 208 और बीएससी नर्सिंग की 66 आवंटन एंट्री दर्ज हैं। आवंटन परिणाम देखने के स्टेप्स आगे बताए गए हैं।
विस्तार
चिकित्सा परामर्श समिति (MCC) ने नीट यूजी 2026 के विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड की अनंतिम सीट आवंटन सूची जारी कर दी है। यह सूची एमबीबीएस के विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड और बीडीएस तथा बीएससी नर्सिंग के पांचवें राउंड के लिए जारी की गई है। जारी सूची में तीनों पाठ्यक्रमों को मिलाकर कुल 811 आवंटन प्रविष्टियां दर्ज हैं। इनमें एमबीबीएस की 537, बीडीएस की 208 और बीएससी नर्सिंग की 66 प्रविष्टियां शामिल हैं।
विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड से पहले जारी सीट मैट्रिक्स में एमबीबीएस की 946 रिक्तियां बताई गई थीं। अनंतिम सूची में दर्ज 537 एमबीबीएस आवंटन प्रविष्टियां इन रिक्तियों का लगभग 56.8 प्रतिशत हैं।
किन संस्थानों में मिली सीटें?
अनंतिम आवंटन सूची में देश के कई प्रमुख चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों के नाम शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से ये संस्थान हैं:
- नीलरतन सरकार मेडिकल कॉलेज, कोलकाता
- एम्स मदुरै
- कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज
- यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं जीटीबी अस्पताल, नई दिल्ली
- मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, नई दिल्ली
- फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, जामिया मिल्लिया इस्लामिया
- गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, शिमला
- गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, त्रिशूर
- गोवा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल
- गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, रायपुर
- गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, अलप्पुझा
इसके अलावा पुडुचेरी और तमिलनाडु के कई चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय भी सूची में शामिल हैं।
बीएससी नर्सिंग के लिए इन संस्थानों में आवंटन
बीएससी नर्सिंग की आवंटन प्रविष्टियों में कई प्रतिष्ठित संस्थानों के नाम दर्ज हैं। इनमें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सफदरजंग अस्पताल, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल शामिल हैं।
ऐसे देखें अनंतिम आवंटन सूची
काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना आवंटन देख सकते हैं:
- सबसे पहले एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।
- यूजी मेडिकल काउंसलिंग अनुभाग खोलें।
- वर्तमान गतिविधियों वाले भाग में जाएं।
- “Provisional Result for UG Counselling Special Stray Vacancy Round for MBBS and 5th Round of BDS/BSc Nursing 2026” लिंक पर क्लिक करें।
- आवंटन सूची पीडीएफ प्रारूप में खुल जाएगी।
- कंप्यूटर पर Ctrl + F दबाकर अपना नीट यूजी रैंक या रोल नंबर खोजें।
- अपने नाम के सामने आवंटित संस्थान, पाठ्यक्रम, कोटा, श्रेणी और आवंटन संबंधी टिप्पणी जांचें।
- पीडीएफ डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
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