सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026: आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ी, अब इस दिन तक भर सकेंगे फॉर्म
एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। एजेंसी ने आवेदन करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी है। अब बिना विलंब शुल्क के 9 नवंबर 2026 की रात 11:50 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं।
विस्तार
संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 9 नवंबर 2026 कर दी है। अभ्यर्थी रात 11:50 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उपलब्ध अपडेट के अनुसार, इस अवधि में आवेदन के लिए विलंब शुल्क नहीं देना होगा।
इस परीक्षा के लिए अब तक 2,23,395 आवेदन जमा किए जा चुके हैं, जबकि 1,76,616 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन के साथ शुल्क भुगतान की प्रक्रिया भी समय रहते पूरी कर लें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।
कब होगी सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा?
एनटीए के आधिकारिक सूचना बुलेटिन के अनुसार, सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा 19, 22 और 27 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी। परीक्षा तीन घंटे की होगी और इसे दो शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा:
- पहली शिफ्ट: सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक
- दूसरी शिफ्ट: दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक
अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र, तारीख और शिफ्ट की जानकारी एडमिट कार्ड में दी जाएगी। परीक्षा शहर की अग्रिम सूचना और एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख बाद में घोषित की जाएगी।
क्या है सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा?
सीएसआईआर यूजीसी नेट विज्ञान विषयों में उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है। इसका आयोजन सीएसआईआर और यूजीसी की ओर से निर्धारित उद्देश्यों के लिए एनटीए करता है। इस परीक्षा के माध्यम से तीन तरह की पात्रताएं निर्धारित की जाती हैं:
- जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और असिस्टेंट प्रोफेसर पद की पात्रता।
- असिस्टेंट प्रोफेसर पद की पात्रता और पीएचडी में प्रवेश।
- केवल पीएचडी में प्रवेश की पात्रता।
इसलिए यह परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए महत्त्वपूर्ण है जो विज्ञान के क्षेत्र में शोध करना चाहते हैं या विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अकादमिक करियर बनाना चाहते हैं। हालांकि, नेट क्वालिफाई करना अपने आप में नौकरी या पीएचडी में प्रवेश की गारंटी नहीं है। संबंधित संस्थान की प्रवेश और चयन प्रक्रिया भी लागू होती है।
आवेदन कहां और कैसे करें?
अभ्यर्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को पंजीकरण, व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरने, फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने और परीक्षा शुल्क जमा करने जैसे चरण पूरे करने होंगे। शुल्क का सफल भुगतान होने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करना जरूरी है।
एनटीए ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे आवेदन में नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता और संपर्क विवरण सावधानी से भरें। आवेदन से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक सूचना बुलेटिन अवश्य पढ़ें।
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