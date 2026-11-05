सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026: आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ी, अब इस दिन तक भर सकेंगे फॉर्म

संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 9 नवंबर 2026 कर दी है। अभ्यर्थी रात 11:50 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उपलब्ध अपडेट के अनुसार, इस अवधि में आवेदन के लिए विलंब शुल्क नहीं देना होगा।

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कब होगी सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा?

इस परीक्षा के लिए अब तक 2,23,395 आवेदन जमा किए जा चुके हैं, जबकि 1,76,616 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन के साथ शुल्क भुगतान की प्रक्रिया भी समय रहते पूरी कर लें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

एनटीए के आधिकारिक सूचना बुलेटिन के अनुसार, सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा 19, 22 और 27 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी। परीक्षा तीन घंटे की होगी और इसे दो शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा:

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पहली शिफ्ट: सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक

सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक दूसरी शिफ्ट: दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक

अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र, तारीख और शिफ्ट की जानकारी एडमिट कार्ड में दी जाएगी। परीक्षा शहर की अग्रिम सूचना और एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख बाद में घोषित की जाएगी।