Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   CSIR UGC NET December 2026 Registration Date Extended: Apply by November 9

सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026: आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ी, अब इस दिन तक भर सकेंगे फॉर्म

Thu, 05 Nov 2026 07:00 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Thu, 05 Nov 2026 07:00 PM IST
सार

एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। एजेंसी ने आवेदन करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी है। अब बिना विलंब शुल्क के 9 नवंबर 2026 की रात 11:50 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं। 
 

विज्ञापन
CSIR UGC NET December 2026 Registration Date Extended: Apply by November 9
अंतिम तिथि बढ़ी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 9 नवंबर 2026 कर दी है। अभ्यर्थी रात 11:50 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उपलब्ध अपडेट के अनुसार, इस अवधि में आवेदन के लिए विलंब शुल्क नहीं देना होगा।

विज्ञापन


इस परीक्षा के लिए अब तक 2,23,395 आवेदन जमा किए जा चुके हैं, जबकि 1,76,616 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन के साथ शुल्क भुगतान की प्रक्रिया भी समय रहते पूरी कर लें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

विज्ञापन

कब होगी सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा?

एनटीए के आधिकारिक सूचना बुलेटिन के अनुसार, सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा 19, 22 और 27 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी। परीक्षा तीन घंटे की होगी और इसे दो शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा:

विज्ञापन
विज्ञापन
  • पहली शिफ्ट: सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक
  • दूसरी शिफ्ट: दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक

अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र, तारीख और शिफ्ट की जानकारी एडमिट कार्ड में दी जाएगी। परीक्षा शहर की अग्रिम सूचना और एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख बाद में घोषित की जाएगी।

Trending Videos

क्या है सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा?

सीएसआईआर यूजीसी नेट विज्ञान विषयों में उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है। इसका आयोजन सीएसआईआर और यूजीसी की ओर से निर्धारित उद्देश्यों के लिए एनटीए करता है। इस परीक्षा के माध्यम से तीन तरह की पात्रताएं निर्धारित की जाती हैं:

  • जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और असिस्टेंट प्रोफेसर पद की पात्रता।
  • असिस्टेंट प्रोफेसर पद की पात्रता और पीएचडी में प्रवेश।
  • केवल पीएचडी में प्रवेश की पात्रता।


इसलिए यह परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए महत्त्वपूर्ण है जो विज्ञान के क्षेत्र में शोध करना चाहते हैं या विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अकादमिक करियर बनाना चाहते हैं। हालांकि, नेट क्वालिफाई करना अपने आप में नौकरी या पीएचडी में प्रवेश की गारंटी नहीं है। संबंधित संस्थान की प्रवेश और चयन प्रक्रिया भी लागू होती है। 

आवेदन कहां और कैसे करें?

अभ्यर्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को पंजीकरण, व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरने, फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने और परीक्षा शुल्क जमा करने जैसे चरण पूरे करने होंगे। शुल्क का सफल भुगतान होने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करना जरूरी है।

एनटीए ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे आवेदन में नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता और संपर्क विवरण सावधानी से भरें। आवेदन से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक सूचना बुलेटिन अवश्य पढ़ें।

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed