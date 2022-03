{"_id":"62406924d166eb169755b1cb","slug":"up-board-exam-tips-up-class-12th-economics-model-paper-inter-sample-paper-uttar-pradesh-board-upmsp-economics-exam-tips","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UP Board Exam Tips: यूपी बोर्ड 12वीं अर्थशास्त्र के पेपर में इन टॉपिक्स से नहीं आएंगे सवाल, देखें मॉडल पेपर और सिलेबस","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

सार UP Board Exam Tips 2022: आज अर्थशास्त्र के मॉडल पेपर (UP Board 12th Economics Model Paper) के साथ ही एग्जाम से जुड़े बेहद अहम टिप्स भी बताए जा रहे हैं। आपकी सहूलियत के लिए मॉडल पेपर की फोटो भी दी जा रही है, जिसे आप डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। साथ ही उसका सीधा लिंक भी दिया जा रहा है।

UP Board Class 12th Economics Model Paper and Tips: यूपी बोर्ड की कक्षा 12वीं परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के पेपर में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इस समय यूपी बोर्ड (UP Board) के विद्यार्थी रिवीजन के साथ-साथ मॉडल पेपर को सॉल्व करके अपनी परीक्षा की तैयारी को अधिक बेहतर कर सकते हैं।

आपकी सहायता और बेहतरी तैयारी के लिए अमर उजाला डॉट कॉम पर प्रमुख विषयों के मॉडल पेपर भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये पेपर्स उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं। जिन्हें यूपीएमएसपी (UPMSP) से संबंधित स्कूलों के अनुभवी शिक्षक-शिक्षिकाओं द्वारा ही तैयार किए गए हैं।

आज अर्थशास्त्र के मॉडल पेपर (UP Board 12th Economics Model Paper) के साथ ही एग्जाम से जुड़े बेहद अहम टिप्स भी बताए जा रहे हैं। आपकी सहूलियत के लिए मॉडल पेपर की फोटो भी दी जा रही है, जिसे आप डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। साथ ही उसका सीधा लिंक भी दिया जा रहा है। हम यह भी बताएंगे की परीक्षा की तैयारी के दौरान आपको क्या-क्या नहीं पढ़ना है।



यूपी बोर्ड (UP Board) सिलेबस में 30 फीसदी पाठ्यक्रम की कटौती की गई उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से कोविड-19 महामारी के कारण यूपी बोर्ड (UP Board) के शैक्षणिक सत्र-2021-22 में समय से विद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा सिलेबस में 30 फीसदी पाठ्यक्रम की कटौती की गई है। इसलिए यहां दिए गए टॉपिक्स में इस बार कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। आइए जानते हैं परीक्षा में क्या-क्या नहीं आएगा-



खण्ड-क : परिचयात्मक सूक्ष्म अर्थशास्त्र (Micro Economics) में ये टॉपिक न पढ़ें क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए। उत्पादन की अवधारणा, उत्पादन संभावना फ्रंटियर एवं अवसर लागत।

उपभोक्ता संतुलन - उपयोगिता का अर्थ, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता क्षीणता का नियम, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता संतुलन संबंधी स्थितियां।

- उपयोगिता का अर्थ, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता क्षीणता का नियम, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता संतुलन संबंधी स्थितियां। उत्पादनकर्ता का संतुलन - अर्थ एवं सीमांत राजस्व एवं सीमांत लागत के क्रम उसकी स्थितियां। आपूर्ति, बाजार आपूर्ति, आपूर्ति के निर्धारक, आपूर्ति सारणी, आपूर्ति वक्र एवं उसकी ढलान, आपूर्ति वक्र में गतिविधियां एवं आपूर्ति वक्र का खिसकना। आपूर्ति लोच की कीमत, आपूर्ति लोच की कीमत का मापन, प्रतिशत-परिवर्तन प्रणाली।

- अर्थ एवं सीमांत राजस्व एवं सीमांत लागत के क्रम उसकी स्थितियां। आपूर्ति, बाजार आपूर्ति, आपूर्ति के निर्धारक, आपूर्ति सारणी, आपूर्ति वक्र एवं उसकी ढलान, आपूर्ति वक्र में गतिविधियां एवं आपूर्ति वक्र का खिसकना। आपूर्ति लोच की कीमत, आपूर्ति लोच की कीमत का मापन, प्रतिशत-परिवर्तन प्रणाली। बाजार के अन्य प्रकार- एकाधिकार बाजार, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा, अल्पाधिकार बाजार अर्थ एवं विशेषताएं।

खण्ड-ख : परिचयात्मक वृहत अर्थशास्त्र (Macro Economics) इन टॉपिक को छोड़ दें मुद्रा एवं बैंकिंग - मुद्रा की मांग और आपूर्ति की तरलता पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार नियंत्रण। नकद आरक्षित अनुपात, साविधिक चल निधि अनुपात, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, खुली बाजारू गतिविधियां। निवेशक द्वारा अपनी नकदी के प्रति दी जाने वाली न्यूनतम प्रतिभूति।

- मुद्रा की मांग और आपूर्ति की तरलता पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार नियंत्रण। नकद आरक्षित अनुपात, साविधिक चल निधि अनुपात, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, खुली बाजारू गतिविधियां। निवेशक द्वारा अपनी नकदी के प्रति दी जाने वाली न्यूनतम प्रतिभूति। शासकीय घाटों के प्रकार- राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, एवं प्राथमिक घाटा एवं उनका अर्थ। मुक्त बाजार में विनिमय दरों के निर्धारक आदि।