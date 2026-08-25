ICSI CS Professional: सीएस प्रोफेशनल जून परीक्षा में बेटियों का दबदबा, टॉप-3 रैंक पर छात्राओं ने लहराया परचम

56 उम्मीदवारों ने परीक्षा की पास

ICSI CS प्रोफेशनल जून 2026 परीक्षा में कुल 56 उम्मीदवार सफल हुए हैं। संस्थान जल्द ही उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत पते पर परिणाम-सह-अंक विवरण (मार्कशीट) भेजेगा। यदि किसी उम्मीदवार को रिजल्ट जारी होने के 30 दिनों के भीतर मार्कशीट नहीं मिलती है, तो वह अपने विवरण के साथ exam@icsi.edu पर ICSI से संपर्क कर सकता है।

ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों को फॉलो करके अपना ICSI CS प्रोफेशनल जून 2026 का स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।