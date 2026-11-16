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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP Board Exam Centre List 2027 Released: Check District-Wise PDF, Raise Objections by November 21

यूपी बोर्ड परीक्षा 2027: केंद्रों की पूरी सूची जारी, देखें हर जिले का पीडीएफ; 21 नवंबर तक दर्ज करें आपत्ति

Mon, 16 Nov 2026 05:13 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Mon, 16 Nov 2026 05:13 PM IST
सार

यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की वर्ष 2027 की परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित केंद्रों की जिलेवार सूची जारी कर दी है। छात्र और स्कूल 21 नवंबर तक आवंटित केंद्रों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
 

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UP Board Exam Centre List 2027 Released: Check District-Wise PDF, Raise Objections by November 21
UP Board Exam Centre List 2027 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP), प्रयागराज ने वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की जिलेवार सूची जारी कर दी है। बोर्ड ने 16 नवंबर 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जिला समितियों से अनुमोदित सूची अपलोड की है। इसके साथ ही स्कूलवार विद्यार्थियों के आवंटन का विवरण भी उपलब्ध कराया गया है।

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UPMSP के सचिव भगवती सिंह की ओर से जारी सूचना के अनुसार, प्रस्तावित केंद्रों की सूची संबंधित जिलों की जिला स्तरीय केंद्र निर्धारण समितियों की जांच और मंजूरी के बाद प्रकाशित की गई है। इन समितियों की अध्यक्षता जिलाधिकारी करते हैं। छात्र, अभिभावक, स्कूलों के प्रधानाचार्य और प्रबंधक अब अपने जिले की सूची देखकर आवंटित परीक्षा केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी केंद्र को लेकर कोई उचित आपत्ति है, तो उसे निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दर्ज कराया जा सकता है।

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UP Board Exam Centre List 2027: आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख क्या है?

यूपी बोर्ड ने प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों के आवंटन से जुड़ी शिकायतों के लिए दूसरे चरण की आपत्ति प्रक्रिया शुरू की है। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 21 नवंबर 2026 तय की गई है। यह सुविधा 1 जुलाई, 18 अगस्त और 25 सितंबर 2026 को जारी शासनादेशों के तहत शुरू की गई है। बोर्ड के अनुसार, तय समयसीमा के भीतर प्राप्त आपत्तियों पर ही विचार किया जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों और स्कूलों को समय रहते प्रस्तावित सूची की जांच कर लेनी चाहिए।

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UP Board Exam Centre List 2027: कौन दर्ज करा सकता है आपत्ति?

बोर्ड ने प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों के आवंटन पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए कुछ पक्षों को पात्र बनाया है। इनमें शामिल हैं:

  • यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी।
  • पंजीकृत विद्यार्थियों के माता-पिता और अभिभावक।
  • यूपी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्य।
  • संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक।

आपत्ति के साथ उचित कारण और उससे जुड़े जरूरी दस्तावेज देना अनिवार्य है। केवल इस आधार पर आपत्ति स्वीकार होना जरूरी नहीं है कि विद्यार्थी या स्कूल आवंटित केंद्र से संतुष्ट नहीं है। शिकायत में स्पष्ट वजह और उसके समर्थन में प्रमाण होना चाहिए।

UP Board Exam Centre List 2027: ऑनलाइन आपत्ति कैसे दर्ज करें?

UPMSP ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों के आवंटन से जुड़ी आपत्तियां केवल संबंधित स्कूल के लॉगिन के माध्यम से ही स्वीकार की जाएंगी। विद्यार्थी और अभिभावक सीधे व्यक्तिगत लॉगिन से शिकायत दर्ज नहीं कर सकेंगे। उन्हें अपने स्कूल प्रशासन से संपर्क करना होगा। आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।
  2. संबंधित स्कूल के अधिकृत लॉगिन पोर्टल को खोलें।
  3. स्कूल के अधिकृत लॉगिन आईडी और पासवर्ड से प्रवेश करें।
  4. प्रस्तावित परीक्षा केंद्र के आवंटन पर आपत्ति दर्ज करने का विकल्प चुनें।
  5. आवंटित केंद्र से जुड़ी समस्या या गड़बड़ी का स्पष्ट विवरण दें।
  6. आपत्ति के समर्थन में उचित कारण और संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
  7. सभी जानकारियों की जांच करने के बाद ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें।

बोर्ड ने साफ किया है कि ऑफलाइन माध्यम से भेजी गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। 21 नवंबर 2026 के बाद प्राप्त शिकायतें भी स्वीकार नहीं की जाएंगी। इसलिए विद्यार्थियों को किसी भी वास्तविक समस्या के लिए अपने स्कूल के प्रधानाचार्य या संबंधित अधिकारियों से समय रहते संपर्क करना चाहिए।

यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की पूरी सूची

Dist Code Dist Name Download Allotment List
01 AGRA Download
02 FIROZABAD Download
03 MAINPURI Download
04 ETAH Download
05 MATHURA Download
06 ALIGARH Download
07 HATHRAS Download
08 KASGANJ Download
09 BULANDSHAHR Download
10 GHAZIABAD Download
11 GAUTAM B NAGAR Download
12 MEERUT Download
13 BAGPAT Download
14 HAPUR Download
15 MUZAFFAR NAGAR Download
16 SHAHARANPUR Download
17 SHAMLI Download
21 MORADABAD Download
22 JP NAGAR Download
23 BIJNOR Download
24 RAMPUR Download
25 SAMBHAL Download
26 BAREILLY Download
27 BUDAUN Download
28 SHAHJAHANPUR Download
29 PILIBHIT Download
31 LAKHIMPUR KHIRI Download
32 SITAPUR Download
33 HARDOI Download
34 LUCKNOW Download
35 UNNAO Download
36 RAE BARAILI Download
38 KANPUR NAGAR Download
39 KANPUR DEHAT Download
40 FARRUKHABAD Download
41 ETAWAH Download
42 KANNAUJ Download
43 AURIYA Download
45 JALAUN Download
47 JHANSI Download
48 LALITPUR Download
49 HAMIRPUR Download
50 MAHOBA Download
51 BANDA Download
52 CHITRAKOOT Download
54 PRATAPGARH Download
55 ALLAHABAD Download
56 FATEHPUR Download
57 KAUSHAMBI Download
61 SULTANPUR Download
62 FAIZABAD Download
63 BARABANKI Download
64 AMBEDKAR NAGAR Download
65 AMETHI Download
66 BAHRAICH Download
67 SHRAWASTI Download
68 GONDA Download
69 BALRAMPUR Download
71 BASTI Download
72 SANT KABIR NAGAR Download
73 SIDDHARTA NAGAR Download
75 GORAKHPUR Download
76 MAHARAJGANJ Download
77 DEORIA Download
78 KUSHI NAGAR Download
80 AZAMGARH Download
81 MAU Download
82 BALLIA Download
83 JAUNPUR Download
84 GHAZIPUR Download
85 VARANASI Download
86 CHANDAULI Download
88 BHADOHI Download
89 MIRZAPUR Download
90 SONBHADRA Download

 

UP Board Exam Centre List 2027: जिलेवार पीडीएफ कैसे चेक करें?

यूपी बोर्ड ने प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जिलेवार उपलब्ध कराई है। विद्यार्थी अपने जिले का चयन करके संबंधित पीडीएफ खोल सकते हैं। इसमें स्कूल के नाम और कोड के आधार पर आवंटित परीक्षा केंद्र की जानकारी देखी जा सकती है। जिलेवार परीक्षा केंद्र सूची देखने के लिए ये चरण अपनाएं:

  1. UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर 'Important Information and Downloads' सेक्शन खोलें।
  3. 'High School and Intermediate Examination 2027 Approved Exam Centre List' लिंक पर क्लिक करें।
  4. उपलब्ध विकल्पों में अपने जिले का नाम और जिला कोड चुनें।
  5. संबंधित जिले की परीक्षा केंद्र सूची की PDF खोलें।
  6. PDF में अपने स्कूल का नाम या स्कूल कोड खोजें।
  7. आवंटित परीक्षा केंद्र और विद्यार्थियों के आवंटन से जुड़ी जानकारी ध्यान से जांचें।

विद्यार्थियों को सलाह है कि वे सूची में अपने स्कूल का नाम, स्कूल कोड और आवंटित केंद्र का विवरण ध्यान से मिलाएं। यदि कोई त्रुटि या उचित शिकायत सामने आती है, तो अंतिम तारीख से पहले स्कूल प्रशासन के माध्यम से ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराएं।

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