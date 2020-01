UP Board 2020: यहां है 10वीं कक्षा के हिंदी विषय का मॉडल पेपर

{"_id":"5e141ad78ebc3e87f34d8b44","slug":"up-board-2020-class-10-hindi-model-paper-for-high-school-examination-uttar-pradesh","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UP Board 2020: \u092f\u0939\u093e\u0902 \u0939\u0948 10\u0935\u0940\u0902 \u0915\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u0947 \u0939\u093f\u0902\u0926\u0940 \u0935\u093f\u0937\u092f \u0915\u093e \u092e\u0949\u0921\u0932 \u092a\u0947\u092a\u0930","category":{"title":"Education","title_hn":"\u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e","slug":"education"}}

UP Board Model Paper for Hindi Subject of class 10th 2020 Exam: उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में जरूरी है कि छात्र परीक्षा के लिए विषयों के रिवीजन के साथ-साथ उनके मॉडल टेस्ट पेपर भी हल करना शुरू करें। इससे उन्हें अपनी तैयारी और बेहतर करने में मदद मिलेगी।



अभी से हम हर रोज आपके लिए अलग-अलग विषयों का मॉडल पेपर लेकर आएंगे। ये पेपर्स यूपी बोर्ड के शिक्षकों द्वारा ही बनाए गए हैं। आज से शुरू हो रही कड़ी में हम सबसे पहले कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर दे रहे हैं। आगे आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों मिल जाएगी। आपकी सहूलियत के लिए मॉडल पेपर की फोटो भी दी जा रही है, जिसे आप डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल सकते हैं।

यूपी बोर्ड 2020: कक्षा 10वीं हिंदी मॉडल पेपर

पूर्णांक : 70

प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर क्रमशः दें।

समय सीमा के साथ पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल करें।

प्रश्नों का उत्तर देते समय अक्षरों की बनावट एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें।

वर्तनी त्रुटियों पर अवश्य ध्यान दें।

(i) रामचन्द्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं।(ii) 'ममता' जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है।(iii) 'भारतीय संस्कृति' निबन्ध के लेखक डॉ. राजेन्द्र प्रसाद हैं।(iv) 'स्कन्दगुप्त' प्रेमचन्द का प्रसिद्ध उपन्यास है।(i) दुनिया रंग बिरंगी(ii) चिन्तामणि(iii) बिखरे पन्ने(iv) उजली आग(घ) 'मेरी कालेज डायरी' के लेखक का नाम लिखिए। (1 अंक)(ड.) शुक्ल युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। (1 अंक)(ख) 'पल्लव' और 'झांसी की रानी' के रचनाकार का नाम लिखिए। (1 अंक)(ग) केदारनाथ सिंह की किसी एक काव्यकृति का नाम लिखिए। (2 अंक)(क) “कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल सदवृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन-दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरन्तर उन्नति की ओर उठाती जाएगी।"(i) उपर्युक्त गद्यांश का सन्दर्भ लिखिए।(ii) रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए।(iii) कुसंग का क्या प्रभाव होता है?(ख) आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत एवं अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में ही होता रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए, कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा, जो अंहिसात्मक त्याग-भावना को प्रोत्साहित करें और भोगभावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है। वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है। और उसके उपयोग का नियंत्रण भी।(i) उपर्युक्त गद्यांश का सन्दर्भ लिखिए।(ii) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।(iii) आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है?(क) मेरी भव-बाधा हरों, राधा नागरि सोई।जा तन की झाईं परै, स्याम हरित-दुति होई।।सोहत ओढ़े पीतु पटु, स्याम सलौने गत।मनो नीलमनि-सैल पर, आतपु परयो प्रभात।।(ख) स्नेह और श्रद्धा से गाती है, वीरों की बानी।बुन्देले हरबोलों के मुख, हमने सुनी कहानी।।खूब लड़ी मरदानी वह थी झांसी वाली रानी।यह समाधि, यह चिर समाधी है, झांसी की रानी की।।(i) आचार्य रामचन्द्र शुक्ल(ii) रामधारी सिंह दिनकर(iii) भगवत शरण उपाध्याय(ख) निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक रचना का उल्लेख कीजिए - (2+1 = 3 अंक)(i) तुलसीदास(ii) रसखान(iii) सुमित्रा नन्दन पंतपूर्वं कर्म, तदनन्तर फलम् इत। अस्माकं संस्कृते: नियम:। इदानी यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना: स्म: निरन्तरम् कर्मकरणम् अस्मांक मुख्यं कर्तव्यम्। निजस्य श्रमस्य फलं भोग्यं, अन्यस्य श्रमस्य शोषणं सर्वथो वर्ज नीयम् यदि वयं विपरीतम् आचराम: तदा न वयं सत्यं भारतीय-संस्कृते: उसका:।अथवामरणं मण्डलं यत्र विशूतिश्च विभूषणम्कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशी केन मीयते।(ख) निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। (2 अंक)(i) पदेन बिना किं दूरं यति?(ii) भारतीय संस्कृते मूलं किम् अस्ति?(iii) वीर: केन पूज्यते?(iv) वाराणसी नगरी कस्या: कूले स्थिता?(ख) उत्प्रेक्षा अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। (2 अंक)(ग) सोरठा अथवा रोला छन्द का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। (2 अंक)(i) अभि(ii) सह(iii) सु(iv) अधि(v) वि(i) पन(ii) हट(iii) ता(iv) आई(i) पवनपुत्र(ii) जल-थल(iii) दशानन(iv) महापुरुष(i) मानुस(ii) मीत(iii) कान(iv) घर(i) कमल(ii) गाय(iii) हंस(iv) मछली(i) इति+आदि(ii) जल+ओध(iii) तथा+एव(iv) एक+एकः(i) नदी अथवा मति(ii) युष्मद् अथवा तद् (स्त्रीलिंग)(i) पठति(ii) पचेयुः(iii) हसतः(i) सत्य से धर्म की रक्षा होती है।(ii) मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं।(iii) राम फल खाता है।(iv) पेड़ से पत्ते गिरते हैं।(i) स्वच्छ भारत, स्वस्थ्य भारत(ii) विद्यार्थी और अनुशासन(iii) राष्ट्रीय एकता(iv) पर्यावरण संरक्षण(i) 'कर्मवीर भरत' खण्डकाव्य के आधार पर प्रमुख पात्र का चरित्रचित्रण कीजिए।(ii) 'कर्मवीर भरत' खण्डकाव्य के पंचम सर्ग का कथानक लिखिए।