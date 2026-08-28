यूडब्ल्यूए: मुंबई में खुलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का कैंपस, यूजीसी से मिली मंजूरी
पीटीआई Published by: शाहीन परवीन Updated Fri, 28 Aug 2026 04:11 PM IST
सार
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को मुंबई में अपना परिसर शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
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विस्तार
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यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया (UWA) ने शुक्रवार को बताया कि उसे मुंबई में अपना इंटरनेशनल कैंपस शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद विश्वविद्यालय सितंबर में मुंबई कैंपस में छात्रों के पहले बैच का स्वागत कर सकेगा।
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यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की चांसलर डॉ. डायने स्मिथ-गैंडर AO ने कहा, "UWA मुंबई का खुलना यूनिवर्सिटी और भारत के साथ हमारे रिश्तों के लिए एक अहम पड़ाव है। सबसे जरूरी बात यह है कि इससे छात्रों के लिए नए मौके बनेंगे और उन्हें दुनिया भर में मशहूर UWA की शिक्षा मिलेगी, साथ ही वे भारत के मौकों, समुदायों और उम्मीदों से भी जुड़े रहेंगे। हम मुंबई में अपने पहले छात्रों का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं।"
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सितंबर में छात्रों के आने से पहले UWA कैंपस में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसके जरिए छात्रों को मुंबई कैंपस, पढ़ाई की व्यवस्था और वहां के माहौल के बारे में जानकारी दी जाएगी।
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वाइस-चांसलर प्रोफेसर अमित चकमा ने कहा, "UWA मुंबई में अपने पहले छात्रों का स्वागत करने की दिशा में UGC से मंजूरी का पत्र मिलना एक अहम कदम है। अब हमारा ध्यान पहले दिन से ही छात्रों को बेहतरीन अनुभव देने पर है। ऐसा अनुभव जो UWA की एकेडमिक उत्कृष्टता और वैश्विक नजरिए को भारत में मौजूद अवसरों के साथ जोड़ता हो।"
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