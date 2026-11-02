यूजीसी नेट दिसंबर 2026: नौ लाख+ अभ्यर्थियों ने जमा की आवेदन फीस, करेक्शन विंडो आज से खुली; जानें प्रक्रिया

आवेदन में सुधार कब तक कर सकते हैं?

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आवेदन में किन जानकारियों को बदल सकते हैं?

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कब जारी होगी परीक्षा सिटी स्लिप और प्रवेश पत्र?

यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के आवेदन में सुधार करने की सुविधा 2 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर दिया है, वे 4 नवंबर 2026 तक अपने आवेदन पत्र में जरूरी बदलाव कर सकते हैं। एनटीए ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे तय समय के भीतर अपने आवेदन की जानकारी अच्छी तरह जांच लें। सुधार की सुविधा सीमित समय के लिए उपलब्ध है। इसलिए किसी भी तरह की गलती होने पर अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना उसमें बदलाव कर लेना चाहिए।आवेदन सुधार की सुविधा के तहत अभ्यर्थियों को कुछ जरूरी जानकारियों में बदलाव करने का मौका मिलेगा। इनमें व्यक्तिगत जानकारी, नाम में बदलाव, परीक्षा केंद्र की पसंद और विषय या शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी शामिल है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे बदलाव करने से पहले अपनी सभी जानकारियों और दस्तावेजों की जांच कर लें। आवेदन में सुधार पूरा होने के बाद संशोधित फॉर्म को दोबारा जांचना जरूरी है, ताकि आगे परीक्षा से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया में परेशानी न हो।यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शहर की सूचना पर्ची 23 नवंबर 2026 को जारी की जाएगी। इसे डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। इस पर्ची में उस शहर की जानकारी होगी, जहां अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। वहीं, परीक्षा केंद्र का पूरा विवरण प्रवेश पत्र में दिया जाएगा। एनटीए के कार्यक्रम के अनुसार, प्रवेश पत्र 7 दिसंबर 2026 से डाउनलोड किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को इसके लिए अपनी लॉगिन जानकारी तैयार रखनी चाहिए।