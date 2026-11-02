नीट यूजी काउंसलिंग 2026: स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, 7 नवंबर को सीट अलॉटमेंट
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Mon, 02 Nov 2026 08:52 AM IST
सार
MCC NEET UG Counselling 2026: नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एमसीसी ने पंजीकरण प्रक्रिया 2 नवंबर से शुरू कर दी है। उम्मीदवार 4 नवंबर तक आवेदन और शुल्क जमा कर सकते हैं। विकल्प भरने और लॉक करने की सुविधा 5 नवंबर तक रहेगी। सीट आवंटन का परिणाम 7 नवंबर को जारी होगा। चयनित उम्मीदवार 16 नवंबर तक आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट कर सकेंगे।
विज्ञापन
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस जैसे स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक और मौका है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 2 नवंबर 2026 से शुरू हो रही है। अखिल भारतीय कोटे के तहत इस राउंड में शामिल होने वाले उम्मीदवार 4 नवंबर 2026 तक पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन के साथ तय शुल्क भी जमा करना होगा। उम्मीदवारों को अंतिम समय का इंतजार किए बिना प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विकल्प भरने और लॉक करने की तारीख क्या है?पंजीकरण के साथ ही एमसीसी उम्मीदवारों को कॉलेज और पाठ्यक्रम के विकल्प भरने का मौका भी देगी। इसके लिए सुविधा 2 नवंबर से 5 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। उम्मीदवार अपनी पसंद के मेडिकल कॉलेज और पाठ्यक्रम चुनकर विकल्प दर्ज कर सकते हैं। विकल्प भरने के बाद उन्हें तय समय के भीतर लॉक करना जरूरी है। विकल्प लॉक करने की सुविधा 4 नवंबर शाम 4 बजे से 5 नवंबर सुबह 11 बजे तक उपलब्ध रहेगी। उम्मीदवारों को विकल्प चुनते समय कॉलेज, पाठ्यक्रम और उपलब्ध सीटों की जानकारी ध्यान से देखनी चाहिए।
विज्ञापन
कब जारी होगा सीट आवंटन का परिणाम?एमसीसी की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, उम्मीदवारों द्वारा भरे गए विकल्प और उपलब्ध सीटों के आधार पर सीट आवंटन की प्रक्रिया 5 और 6 नवंबर को पूरी की जाएगी। इसके बाद 7 नवंबर 2026 को सीट आवंटन का परिणाम जारी होगा। उम्मीदवार एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवंटन परिणाम देख सकेंगे। जिन उम्मीदवारों को इस राउंड में सीट मिलेगी, उन्हें तय समय के भीतर संबंधित कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सीट मिलने के बाद कॉलेज की ओर से बताए गए दस्तावेज और जरूरी औपचारिकताएं भी पूरी करनी होंगी।
विज्ञापन
कमेंट
कमेंट X