नीट यूजी काउंसलिंग 2026: स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, 7 नवंबर को सीट अलॉटमेंट

विकल्प भरने और लॉक करने की तारीख क्या है?

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कब जारी होगा सीट आवंटन का परिणाम?

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कॉलेज में दाखिले के लिए कब तक करना होगा रिपोर्ट?

स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आवेदन कैसे करें?

पंजीकरण के साथ ही एमसीसी उम्मीदवारों को कॉलेज और पाठ्यक्रम के विकल्प भरने का मौका भी देगी। इसके लिए सुविधा 2 नवंबर से 5 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। उम्मीदवार अपनी पसंद के मेडिकल कॉलेज और पाठ्यक्रम चुनकर विकल्प दर्ज कर सकते हैं। विकल्प भरने के बाद उन्हें तय समय के भीतर लॉक करना जरूरी है। विकल्प लॉक करने की सुविधा 4 नवंबर शाम 4 बजे से 5 नवंबर सुबह 11 बजे तक उपलब्ध रहेगी। उम्मीदवारों को विकल्प चुनते समय कॉलेज, पाठ्यक्रम और उपलब्ध सीटों की जानकारी ध्यान से देखनी चाहिए।एमसीसी की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, उम्मीदवारों द्वारा भरे गए विकल्प और उपलब्ध सीटों के आधार पर सीट आवंटन की प्रक्रिया 5 और 6 नवंबर को पूरी की जाएगी। इसके बाद 7 नवंबर 2026 को सीट आवंटन का परिणाम जारी होगा। उम्मीदवार एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवंटन परिणाम देख सकेंगे। जिन उम्मीदवारों को इस राउंड में सीट मिलेगी, उन्हें तय समय के भीतर संबंधित कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सीट मिलने के बाद कॉलेज की ओर से बताए गए दस्तावेज और जरूरी औपचारिकताएं भी पूरी करनी होंगी।स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट पाने वाले उम्मीदवारों को 7 नवंबर से 16 नवंबर 2026 के बीच आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्टिंग के दौरान उम्मीदवारों को अपने जरूरी दस्तावेज साथ रखने होंगे। इनमें नीट यूजी से जुड़े दस्तावेज, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र और काउंसलिंग के लिए जरूरी अन्य कागजात शामिल हो सकते हैं। कॉलेज में रिपोर्ट करने से पहले उसकी आधिकारिक सूचना जरूर पढ़ें। तय समय में रिपोर्ट नहीं करने पर सीट से जुड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें।नीट यूजी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट खोलें और काउंसलिंग से जुड़े पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अपनी लॉगिन जानकारी दर्ज करें और आवेदन शुल्क जमा करें। शुल्क जमा होने के बाद उपलब्ध कॉलेज और पाठ्यक्रम के विकल्प भरें। अपनी पसंद के अनुसार विकल्पों को क्रम में लगाएं और उनकी पुष्टि करें। अंत में आवेदन और विकल्पों को सुरक्षित करके जमा कर दें। भविष्य के लिए आवेदन और पुष्टि पृष्ठ का प्रिंटआउट या प्रति अपने पास रखें।