NEET PG: परीक्षा की तारीख आगे बढाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई, कहा-अब सारी जगहें खुल रही हैं

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2021 के उम्मीदवारों को "केंद्र परिवर्तन विकल्प" की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से नीट पीजी परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प देने की मांग की थी। जिसे जस्टिस यूयू ललित, एस रवींद्र भट और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने खारिज कर दिया है। पीठ का कहना है कि संक्रमण के मामलों में आई गिरावट के बाद अब सारी जगह खुल रही हैं। इसलिए इस याचिका पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि नीट पीजी की परीक्षा 11 सितंबर को देशभर में आयोजित की जाएगी

Supreme Court rejects a petition seeking direction to allow "Centre Change Option" to the NEET-PG 2021 aspirants pic.twitter.com/l3pVywhpes