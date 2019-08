स्टूडेंट्स के पास सीधे सरकार से बात करने का मौका, मंत्री जी देंगे आपके सवालों के जवाब

इस संबंध में मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट भी किया है। यहां उन्होंने लिखा है कि 'मैं सभी स्टूडेंट्स से अपील करता हूं कि वे 7 अगस्त 2019 तक अपने सवाल हमें भेजें। मैं लीडरशिप टॉक सीरीज कार्यक्रम के दौरान आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा'।

Excited to be a part of India's 1st Leadership Talk Series.

Theme : "Innovation for Resurgent India".

Urge all the students to send their questions by 7th August 2019, and I will try to address them during the program.https://t.co/rKkGSgnqOz@mhrd_innovation pic.twitter.com/MghVIUhPWP