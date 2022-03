{"_id":"622b432cadcd7e55f05a85f6","slug":"russia-ukraine-war-indian-embassy-in-russia-issues-latest-guidelines-for-indian-students-studying-in-russia","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Russia Ukraine War: रूस में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भारतीय दूतावास ने जारी की जरूरी गाइडलाइन, यहां पढ़ें","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

Russia Ukraine War: रूस में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भारतीय दूतावास ने जारी की जरूरी गाइडलाइन, यहां पढ़ें

रूस में पढ़ाई कर रहे भारतीय मूल के छात्रों के लिए रूस में स्थित भारतीय दूतावास ने जरूरी गाइडलाइन जारी की है। दूतावास ने कहा है कि रूस में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को अभी देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। दूतावास ने कहा है कि भारतीय छात्रों के लिए रूस में फिलहाल सुरक्षा संबंधी कोई खतरा नहीं है। इसलिए उन्हें अभी देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपनी पढ़ाई नियमित तौर पर जारी रखनी चाहिए।