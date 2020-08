CBSE ने ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा DIKSHA पर जारी की संसाधन नियमावली, पढ़ें शिक्षा मंत्री का ट्वीट

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, (CBSE- Central Board of Secondary Education) ने शिक्षक वर्ग संसाधन नियमावली, (TERM- Teacher Energized Resource Manuals) जारी करने के लिए सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, नई दिल्ली के साथ सहयोग किया है। सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, नई दिल्ली विज्ञान और गणित शिक्षण कक्षा 6वीं से 10वीं के शिक्षकों के लिए डिवेलप मैनुअल की सीरिज है। डॉ. रमेश पोखरियाल, शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में ट्वीट भी किया है।

. @cbseindia29 , in collaboration with the Central Square Foundation, has developed TERM- Teacher Energized Resource Manuals- of Science and Mathematics subjects for classes 6th to 10th. pic.twitter.com/6KIt0bstpp

These are must-read manuals for teachers teaching these subjects to familiarise themselves with Learning Outcomes based teaching and learning. These can be accessed at #DIKSHA and #CBSE Academic Website https://t.co/k5ra3ri4W1