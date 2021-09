REET 2021: रीट परीक्षा में नकल और पेपर लीक को लेकर 40 गिरफ्तार, छह लाख रुपये की ब्लूटूथ वाली चप्पल जब्त

राजस्थान पुलिस ने कई रीट परीक्षार्थियों की चप्पलों में छिपे ब्लूटूथ डिवाइस को जब्त कर लिया, जबकि दिन भर में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया और दो दर्जन से अधिक से पूछताछ की गई। कुछ ने तो इन ब्लूटूथ फिटेड चप्पलों का उपयोग करने के लिए 6 लाख रुपये तक का भुगतान भी किया था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद, रीट परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए अनुचित साधनों का सहारा लेने से नहीं रोका जा सका। अजमेर के किशनगढ़ में एक परीक्षार्थी ब्लूटूथ डिवाइस को अपनी चप्पल में छिपाकर परीक्षा केंद्र तक ले गया।

Rajasthan: A candidate who had come to write REET exam yesterday at a centre in Kishangarh, Ajmer was detained after bluetooth device was found fitted in his slippers



SP Ajmer says, "Bluetooth devices were found in his slippers & ears. He's being questioned after being detained" pic.twitter.com/mbJmJpV9F8