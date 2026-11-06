राजस्थान सेट 2026: खत्म हुआ इंतजार, कोटा विश्वविद्यालय ने जारी किया रिजल्ट; जानें कैसे करें डाउनलोड

रिजल्ट कब और कहां जारी हुआ?

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रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?

राजस्थान सेट का रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले कोटा विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट uok.ac.in पर जाएं।

इसके बाद SET Examination 2026 वाले सेक्शन को खोलें। यहां SET Examination Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

अब रिजल्ट की पीडीएफ या लॉगिन पेज खुलेगा।

अगर लॉगिन मांगा जाता है, तो अपना रोल नंबर या आवेदन से जुड़ी जानकारी दर्ज करें।

इसके बाद स्क्रीन पर आपका परिणाम दिखाई देगा।

इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

साथ ही अपने विषय की अंतिम उत्तर कुंजी भी डाउनलोड कर लें।

परीक्षा के लिए क्या योग्यता थी?

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परीक्षा का पैटर्न कैसा था?

. किन केंद्रों पर दोबारा होगी परीक्षा?

कोटा विश्वविद्यालय ने राजस्थान सेट 2026 का परिणाम 6 नवंबर को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है। इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना परिणाम देख सकते हैं। विश्वविद्यालय ने रिजल्ट के साथ सभी विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी भी उपलब्ध करा दी है। इससे उम्मीदवार अपने जवाबों का मिलान कर सकेंगे और परीक्षा में अपने प्रदर्शन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। राजस्थान सेट परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाती है, जो राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए पात्रता हासिल करना चाहते हैं।राजस्थान सेट 2026 के लिए किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर चुके या इसमें शामिल हो रहे उम्मीदवार आवेदन कर सकते थे। इस परीक्षा के लिए अधिकतम उम्र की कोई सीमा तय नहीं की गई थी। परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार राजस्थान के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। हालांकि, केवल सेट परीक्षा पास करने से नौकरी पक्की नहीं होती है। भर्ती के समय संबंधित विश्वविद्यालय या कॉलेज की ओर से तय की गई शैक्षणिक योग्यता और दूसरी शर्तों को पूरा करना भी जरूरी होगा।राजस्थान सेट 2026 की परीक्षा में दो अनिवार्य प्रश्नपत्र शामिल थे। दोनों प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के थे और इनके बीच कोई ब्रेक नहीं दिया गया था। पहले प्रश्नपत्र में 50 सवाल पूछे गए थे, जिनके कुल 100 अंक थे। दूसरे प्रश्नपत्र में 100 सवाल थे, जिनके कुल 200 अंक निर्धारित थे। इस तरह पूरी परीक्षा में 150 सवाल पूछे गए और कुल 300 अंक निर्धारित थे। दोनों प्रश्नपत्रों को हल करने के लिए उम्मीदवारों को कुल 3 घंटे यानी 180 मिनट का समय दिया गया था। सभी सवालों के जवाब देना जरूरी था।कोटा विश्वविद्यालय ने राजस्थान सेट 2026 के दो परीक्षा केंद्रों के उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है। यह परीक्षा केंद्र कोड 4057 और 4066 से जुड़े उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी। इन केंद्रों पर परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय की ओर से जारी अलग सूचना ध्यान से पढ़नी चाहिए। दोबारा परीक्षा की तारीख, समय और दूसरी जरूरी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। बाकी उम्मीदवार अपना जारी हुआ रिजल्ट और विषयवार अंतिम उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी नए अपडेट के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहें।राजस्थान सेट 2026 की जरूरी तारीखें