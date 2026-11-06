इग्नू: दिसंबर टर्म-एंड परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी, कहां से और कैसे करना है डाउनलोड? समझें सभी स्टेप्स

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कहां से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड? इग्नू ने छात्रों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा अपने समर्थ पोर्टल पर उपलब्ध कराई है।

छात्र अपने समर्थ खाते में लॉग इन करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

इसके लिए उन्हें विश्वविद्यालय के लॉग इन पोर्टल पर जाना होगा।

आधिकारिक लिंक है: https://ignou.samarth.edu.in/index.php/site/login ।

यहां छात्र अपनी जरूरी जानकारी भरकर खाते में प्रवेश कर सकते हैं।

इसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा।

छात्रों को सलाह है कि वे डाउनलोड करने के बाद एडमिट कार्ड का प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें, ताकि परीक्षा के दिन इसे आसानी से साथ ले जा सकें। विज्ञापन एडमिट कार्ड में क्या जांचना जरूरी है? एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद छात्रों को उसमें दी गई सभी जानकारियां ध्यान से जांचनी चाहिए।

इसमें नामांकन नंबर, कोर्स का नाम, परीक्षा केंद्र, विषय के कोड, परीक्षा की तारीख और परीक्षा की पाली जैसी जानकारियां शामिल हैं।

अगर इनमें से किसी भी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो छात्र को तुरंत अपने संबंधित क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क करना चाहिए।

समय रहते गलती की जानकारी देने से उसे ठीक कराने में मदद मिल सकती है।

इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड को बिना जांचे सीधे परीक्षा के लिए इस्तेमाल न करें। परीक्षा केंद्र पर क्या ले जाना होगा? इग्नू ने छात्रों को हॉल टिकट में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है।

परीक्षा देने के लिए छात्रों को अपने एडमिट कार्ड की प्रिंट की हुई कॉपी साथ ले जानी होगी।

इसके अलावा, एक मान्य इग्नू पहचान पत्र (आईडी कार्ड) भी अपने साथ रखना जरूरी है।

विश्वविद्यालय की सूचना के अनुसार, जरूरी दस्तावेज दिखाने के बाद ही छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा।

इसलिए घर से निकलने से पहले एडमिट कार्ड और पहचान पत्र जरूर जांच लें।

इनके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलने में परेशानी हो सकती है। आगे के अपडेट कहां मिलेंगे? विश्वविद्यालय ने सभी छात्रों को सलाह दी है कि वे परीक्षा से जुड़ी नई जानकारी और जरूरी निर्देशों के लिए इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट और समर्थ पोर्टल नियमित रूप से देखते रहें। छात्रों को अपना एडमिट कार्ड परीक्षा से काफी पहले डाउनलोड कर लेना चाहिए। साथ ही, उसमें दी गई परीक्षा की तारीख और समय-सारणी को भी ध्यान से देखना चाहिए। इससे परीक्षा के दिन होने वाली आखिरी समय की परेशानी से बचा जा सकता है। जिन छात्रों ने अभी तक अपना हॉल टिकट डाउनलोड नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लेना चाहिए। विश्वविद्यालय ने सभी छात्रों को सलाह दी है कि वे परीक्षा से जुड़ी नई जानकारी और जरूरी निर्देशों के लिए इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट और समर्थ पोर्टल नियमित रूप से देखते रहें। छात्रों को अपना एडमिट कार्ड परीक्षा से काफी पहले डाउनलोड कर लेना चाहिए। साथ ही, उसमें दी गई परीक्षा की तारीख और समय-सारणी को भी ध्यान से देखना चाहिए। इससे परीक्षा के दिन होने वाली आखिरी समय की परेशानी से बचा जा सकता है। जिन छात्रों ने अभी तक अपना हॉल टिकट डाउनलोड नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लेना चाहिए।

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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने दिसंबर 2026 की टर्म एंड परीक्षा (TEE) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय ने आज यानी 6 नवंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन कोर्स में पढ़ने वाले योग्य छात्र अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दिसंबर की टर्म एंड परीक्षाएं 25 नवंबर 2026 से शुरू होने वाली हैं। ऐसे में छात्रों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा की तैयारी के साथ अपना हॉल टिकट भी समय रहते डाउनलोड कर लें, ताकि आखिरी समय में किसी तरह की परेशानी न हो।