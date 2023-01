PPC2023: परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने के लिए अब 27 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन, पीएम मोदी देंगे खास टिप्स

परीक्षा पे चर्चा 27 जनवरी, 2023 को आयोजित होने वाली है। छात्र, शिक्षक और अभिभावक mygov.in और innovateindia.mygov.in पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात और संवाद करने का मौका पा सकते हैं। अंतिम तिथि के विस्तार की घोषणा करते हुए, शिक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर बयान जारी कर कहा कि PPC 2023 में भाग लेने की तिथि 27 जनवरी, 2023 तक बढ़ा दी गई है। परीक्षा पे चर्चा 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ें और आगामी परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना सीखें।



No worries if you missed it!



The date to participate in #PPC2023 has been extended till 27th January 2023.



Join Hon’ble PM Shri @narendramodi on #ParikshaPeCharcha2023 & learn to do your best in upcoming exams.



Participate now: https://t.co/MYWvbz2rLK pic.twitter.com/Oh2wvsuDFs