NIRF India Rankings 2020: आज जारी टॉप संस्थानों की सूची, मंत्री ने ट्विटर पर दी जानकारी

NIRF India Rankings 2020: भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए एनआईआरएफ रैंकिंग की घोषणा आज की जाएगी। इस साल राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) की रैंकिंग में देरी कोविद -19 संकट के कारण हुई है। पिछले साल यानी 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) द्वारा 8 अप्रैल को रैंकों की घोषणा की गई थी। इस बार दो महीने की देरी के बाद घोषणा होगी। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने ट्विटर पर घोषणा की कि NIRF रैंकिंग 2020 की घोषणा आज दोपहर 12 बजे की जाएगी।

