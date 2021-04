NEET PG Exam 2021: अभ्यर्थियों ने की परीक्षा को स्थगित करने की मांग, कोर्ट में दायर करेंगे पीआईएल

देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए परीक्षार्थियों ने 18 अप्रैल आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पीजी 2021 को स्थगित करने की मांग की है। कक्षा दसवीं और बारहवीं के छात्रों की ही तरह नीट पीजी 2021 की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ट्विटर पर ‘हैशटैग पोस्टपोन नीट पीजी’ का अभियान चलाया है।

वर्तमान स्थिति को देखते हुए परीक्षार्थियों और अभिभावकों द्वारा लगातार सोशल मीडिया के जरिए मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा को टालने की मांग की जा रही है। अब नीट पीजी की परीक्षा में केवल तीन दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में कई अभ्यर्थी परीक्षा को स्थगित कराने के लिए कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने को भी तैयार हैं। दूसरी ओर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) 18 अप्रैल को परीक्षा कराने के लिए तैयारियां पूरी कर चुका है। बोर्ड ने हाल ही में 14 अप्रैल को नीट पीजी 2021 के प्रवेश पत्र जारी किए थे।

Seeing the current scenario of #COVID19, it is very disheartening that the future of frontline covid workers is put at stake. It takes years of hard work to appear in the exam. We request @MoHFW_INDIA to sense the emergency & listen to the students of #NEETPG2021.