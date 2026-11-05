मणिपुर बोर्ड की 11वीं-12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी: जनवरी से शुरू होंगे एग्जाम; देखें पूरी लिस्ट

11वीं और 12वीं के एग्जाम कब होंगे?

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स्कूलों को कौन-सी तारीखें याद रखनी होंगी?

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मणिपुर बोर्ड 11वीं-12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा 2027: जरूरी तारीखें

कार्यक्रम कक्षा 11वीं कक्षा 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा का संभावित कार्यक्रम और विषयवार आंतरिक परीक्षकों की सूची जमा करना 2 से 23 दिसंबर 2026 16 नवंबर से 18 दिसंबर 2026 आंतरिक मूल्यांकन के अंक जमा करना 21 दिसंबर 2026 21 दिसंबर 2026 प्रैक्टिकल परीक्षा के गोपनीय प्रश्नपत्र लेना परीक्षा से 3 दिन पहले परीक्षा से 3 दिन पहले प्रैक्टिकल परीक्षाएं 6 जनवरी से 6 फरवरी 2027 2 जनवरी से 30 जनवरी 2027 प्रैक्टिकल के अंक भरना और अपलोड करना अलग से तारीख नहीं दी गई 5 जनवरी से 3 फरवरी 2027 प्रैक्टिकल के अंक अपलोड करने की आखिरी तारीख 12 फरवरी 2027 4 फरवरी 2027 प्रैक्टिकल उत्तर पुस्तिकाएं और अंकों की पर्चियों की हार्ड कॉपी जमा करना 19 फरवरी 2027 5 फरवरी 2027

प्रैक्टिकल के अंक कब तक अपलोड होंगे?

स्कूलों को किन निर्देशों का पालन करना होगा?

12वीं के कम छात्र होने पर क्या होगा?

दोनों कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए अलग-अलग तारीखें तय की गई हैं। कक्षा 11वीं की परीक्षा 6 जनवरी से 6 फरवरी 2027 तक होगी। वहीं, कक्षा 12वीं के छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षा 2 जनवरी से 30 जनवरी 2027 तक चलेगी। स्कूलों को विषय के अनुसार परीक्षा का कार्यक्रम तैयार करना होगा। इसके साथ ही आंतरिक परीक्षकों की सूची और आंतरिक मूल्यांकन के अंक भी तय समय पर जमा करने होंगे। छात्रों को सलाह है कि वे अपनी परीक्षा की तारीख और समय की जानकारी अपने स्कूल से जरूर ले लें।COHSEM ने स्कूलों के लिए भी जरूरी तारीखें तय की हैं। कक्षा 11वीं के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा का संभावित कार्यक्रम और विषयवार आंतरिक परीक्षकों की सूची 2 से 23 दिसंबर 2026 के बीच जमा करनी होगी। 12वीं के लिए यह काम 16 नवंबर से 18 दिसंबर 2026 तक पूरा करना होगा। दोनों कक्षाओं के आंतरिक मूल्यांकन के अंक जमा करने की आखिरी तारीख 21 दिसंबर 2026 है। परीक्षा के गोपनीय प्रश्नपत्र तय परीक्षा से तीन दिन पहले लिए जा सकेंगे। स्कूलों को इन तारीखों का ध्यान रखना होगा।कक्षा 12वीं के प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक ऑनलाइन भरने और अपलोड करने का काम 5 जनवरी से 3 फरवरी 2027 तक किया जाएगा। इन अंकों को अपलोड करने की आखिरी तारीख 4 फरवरी 2027 है। वहीं, कक्षा 11वीं के प्रैक्टिकल के अंक 12 फरवरी 2027 तक अपलोड करने होंगे। इसके अलावा, 12वीं की प्रैक्टिकल उत्तर पुस्तिकाएं और अंकों की पर्चियों की हार्ड कॉपी 5 फरवरी तक जमा करनी होगी। 11वीं की उत्तर पुस्तिकाएं और अंकों की हार्ड कॉपी जमा करने की आखिरी तारीख 19 फरवरी 2027 तय की गई है।परिषद ने सभी स्कूलों और संस्थानों को प्रैक्टिकल परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार कराने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों को आंतरिक मूल्यांकन के अंक और दूसरे जरूरी दस्तावेज भी समय पर जमा करने होंगे। अंकों को ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए परिषद ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के नोटिस सेक्शन में यूजर मैनुअल भी उपलब्ध कराए हैं। स्कूल इनकी मदद से अंकों को जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। संस्थानों को परीक्षा से जुड़े सभी नियमों और समय-सीमा का पालन करना होगा।COHSEM ने कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर एक खास निर्देश भी दिया है। अगर किसी स्कूल या संस्थान में किसी विषय के 10 से कम छात्र हैं, तो उन छात्रों को परिषद की व्यवस्था के अनुसार किसी दूसरे स्कूल या संस्थान से जोड़ा जाएगा। इससे कम छात्रों वाले संस्थानों में भी प्रैक्टिकल परीक्षा कराई जा सकेगी। स्कूलों को इस संबंध में परिषद के निर्देशों का पालन करना होगा। छात्रों और स्कूलों को परीक्षा से जुड़ी नई जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट cohsemmanipur.nic.in पर जारी नोटिस देखते रहना चाहिए।