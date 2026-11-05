मणिपुर बोर्ड की 11वीं-12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी: जनवरी से शुरू होंगे एग्जाम; देखें पूरी लिस्ट
मणिपुर बोर्ड ने कक्षा 11वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कक्षा 11वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 6 जनवरी से 6 फरवरी 2027 तक होंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 2 जनवरी से 30 जनवरी तक चलेंगी। स्कूलों को तय समय पर आंतरिक मूल्यांकन के अंक और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। जानें सभी जरूरी तारीखें और निर्देश।
विस्तार
11वीं और 12वीं के एग्जाम कब होंगे?दोनों कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए अलग-अलग तारीखें तय की गई हैं। कक्षा 11वीं की परीक्षा 6 जनवरी से 6 फरवरी 2027 तक होगी। वहीं, कक्षा 12वीं के छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षा 2 जनवरी से 30 जनवरी 2027 तक चलेगी। स्कूलों को विषय के अनुसार परीक्षा का कार्यक्रम तैयार करना होगा। इसके साथ ही आंतरिक परीक्षकों की सूची और आंतरिक मूल्यांकन के अंक भी तय समय पर जमा करने होंगे। छात्रों को सलाह है कि वे अपनी परीक्षा की तारीख और समय की जानकारी अपने स्कूल से जरूर ले लें।
स्कूलों को कौन-सी तारीखें याद रखनी होंगी?COHSEM ने स्कूलों के लिए भी जरूरी तारीखें तय की हैं। कक्षा 11वीं के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा का संभावित कार्यक्रम और विषयवार आंतरिक परीक्षकों की सूची 2 से 23 दिसंबर 2026 के बीच जमा करनी होगी। 12वीं के लिए यह काम 16 नवंबर से 18 दिसंबर 2026 तक पूरा करना होगा। दोनों कक्षाओं के आंतरिक मूल्यांकन के अंक जमा करने की आखिरी तारीख 21 दिसंबर 2026 है। परीक्षा के गोपनीय प्रश्नपत्र तय परीक्षा से तीन दिन पहले लिए जा सकेंगे। स्कूलों को इन तारीखों का ध्यान रखना होगा।
मणिपुर बोर्ड 11वीं-12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा 2027: जरूरी तारीखें
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कार्यक्रम
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कक्षा 11वीं
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कक्षा 12वीं
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प्रैक्टिकल परीक्षा का संभावित कार्यक्रम और विषयवार आंतरिक परीक्षकों की सूची जमा करना
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2 से 23 दिसंबर 2026
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16 नवंबर से 18 दिसंबर 2026
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आंतरिक मूल्यांकन के अंक जमा करना
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21 दिसंबर 2026
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21 दिसंबर 2026
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प्रैक्टिकल परीक्षा के गोपनीय प्रश्नपत्र लेना
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परीक्षा से 3 दिन पहले
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परीक्षा से 3 दिन पहले
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प्रैक्टिकल परीक्षाएं
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6 जनवरी से 6 फरवरी 2027
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2 जनवरी से 30 जनवरी 2027
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प्रैक्टिकल के अंक भरना और अपलोड करना
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अलग से तारीख नहीं दी गई
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5 जनवरी से 3 फरवरी 2027
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प्रैक्टिकल के अंक अपलोड करने की आखिरी तारीख
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12 फरवरी 2027
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4 फरवरी 2027
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प्रैक्टिकल उत्तर पुस्तिकाएं और अंकों की पर्चियों की हार्ड कॉपी जमा करना
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19 फरवरी 2027
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5 फरवरी 2027
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