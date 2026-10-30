केरलम नीट पीजी 2026: फाइनल मेरिट लिस्ट जारी, 31 अक्तूबर तक चॉइस रजिस्ट्रेशन; ऐसे चेक करें अपना नाम
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Fri, 30 Oct 2026 08:53 AM IST
सार
Kerala NEET PG 2026 Final Merit List Released: केरल में नीट पीजी 2026 के तहत मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएट सीटों पर दाखिले के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट और कैटेगरी लिस्ट जारी कर दी गई है। उम्मीदवार सीईई केरल की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना नाम और आरक्षण से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं। चॉइस रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 अक्तूबर सुबह 10 बजे है। यहां जानें लिस्ट देखने का तरीका और जरूरी तारीखें।
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विस्तार
केरलम में नीट पीजी 2026 के तहत मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएट सीटों पर दाखिले की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। कमिश्नर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी सीईई केरल ने फाइनल मेरिट लिस्ट और कैटेगरी लिस्ट जारी कर दी है। ये दोनों लिस्ट 29 अक्तूबर 2026 को जारी की गई हैं। जिन उम्मीदवारों ने दाखिले के लिए आवेदन किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in पर जाकर अपनी जानकारी देख सकते हैं। इसके लिए पीजी मेडिकल कैंडिडेट पोर्टल 2026 की मदद लेनी होगी।
फाइनल मेरिट लिस्ट में उम्मीदवारों की मेरिट से जुड़ी जानकारी दी गई है। वहीं, कैटेगरी लिस्ट के जरिए उम्मीदवार अपनी आरक्षण श्रेणी से जुड़ी स्थिति देख सकते हैं। नीट पीजी काउंसलिंग के दौरान सीटों का आवंटन तय नियमों, उम्मीदवारों की मेरिट, उनकी ओर से भरे गए विकल्पों और पात्रता के आधार पर किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे लिस्ट में अपना नाम और बाकी जानकारी ध्यान से जांच लें। आगे होने वाली चॉइस रजिस्ट्रेशन और सीट आवंटन की प्रक्रिया से जुड़ी खबरों के लिए भी वेबसाइट देखते रहें।
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2. वेबसाइट पर पीजी मेडिकल 2026 सेक्शन खोलें।
3. अब पीजी मेडिकल कैंडिडेट पोर्टल 2026 पर जाएं।
4. मांगी गई जानकारी भरकर लॉग इन करें।
5. अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट और कैटेगरी से जुड़ी जानकारी देखें।
6. आगे के इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट या डाउनलोड की हुई कॉपी सुरक्षित रख लें।
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फाइनल मेरिट लिस्ट में उम्मीदवारों की मेरिट से जुड़ी जानकारी दी गई है। वहीं, कैटेगरी लिस्ट के जरिए उम्मीदवार अपनी आरक्षण श्रेणी से जुड़ी स्थिति देख सकते हैं। नीट पीजी काउंसलिंग के दौरान सीटों का आवंटन तय नियमों, उम्मीदवारों की मेरिट, उनकी ओर से भरे गए विकल्पों और पात्रता के आधार पर किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे लिस्ट में अपना नाम और बाकी जानकारी ध्यान से जांच लें। आगे होने वाली चॉइस रजिस्ट्रेशन और सीट आवंटन की प्रक्रिया से जुड़ी खबरों के लिए भी वेबसाइट देखते रहें।
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कैटेगरी में गड़बड़ी है तो क्या करें?सीईई केरलम ने उन उम्मीदवारों को सुधार का मौका दिया है, जिनकी कैटेगरी की स्थिति उनके मूल निवास प्रमाणपत्र में गड़बड़ी के कारण रोक दी गई है। ऐसे उम्मीदवार चॉइस रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख से पहले अपने दस्तावेजों में बताई गई कमी को ठीक कर सकते हैं। हालांकि, जिन उम्मीदवारों के दावे पहले ही रद्द किए जा चुके हैं, उन्हें दोबारा बहाल नहीं किया जाएगा। इसलिए सामुदायिक या विशेष आरक्षण और फीस में छूट का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों को अपनी पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जांच जरूर कर लेनी चाहिए।
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कौन-सी तारीखें हैं जरूरी?केरल नीट पीजी 2026 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 12 अक्तूबर से शुरू हुई थी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 अक्तूबर थी। इसके बाद 26 अक्तूबर को प्रोविजनल मेरिट और कैटेगरी लिस्ट जारी की गई। पहले चरण के लिए चॉइस रजिस्ट्रेशन 27 अक्तूबर से शुरू हुआ। अब 29 अक्तूबर को फाइनल मेरिट और कैटेगरी लिस्ट जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों के लिए चॉइस रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 31 अक्तूबर 2026 को सुबह 10 बजे तक तय की गई है। सीट आवंटन और दाखिले का कार्यक्रम अभी जारी नहीं किया गया है।
मेरिट लिस्ट कैसे चेक करें?1. सबसे पहले सीईई केरल की आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in पर जाएं।
2. वेबसाइट पर पीजी मेडिकल 2026 सेक्शन खोलें।
3. अब पीजी मेडिकल कैंडिडेट पोर्टल 2026 पर जाएं।
4. मांगी गई जानकारी भरकर लॉग इन करें।
5. अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट और कैटेगरी से जुड़ी जानकारी देखें।
6. आगे के इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट या डाउनलोड की हुई कॉपी सुरक्षित रख लें।
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