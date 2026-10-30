केरलम नीट पीजी 2026: फाइनल मेरिट लिस्ट जारी, 31 अक्तूबर तक चॉइस रजिस्ट्रेशन; ऐसे चेक करें अपना नाम

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कैटेगरी में गड़बड़ी है तो क्या करें?

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कौन-सी तारीखें हैं जरूरी?

मेरिट लिस्ट कैसे चेक करें?

फाइनल मेरिट लिस्ट में उम्मीदवारों की मेरिट से जुड़ी जानकारी दी गई है। वहीं, कैटेगरी लिस्ट के जरिए उम्मीदवार अपनी आरक्षण श्रेणी से जुड़ी स्थिति देख सकते हैं। नीट पीजी काउंसलिंग के दौरान सीटों का आवंटन तय नियमों, उम्मीदवारों की मेरिट, उनकी ओर से भरे गए विकल्पों और पात्रता के आधार पर किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे लिस्ट में अपना नाम और बाकी जानकारी ध्यान से जांच लें। आगे होने वाली चॉइस रजिस्ट्रेशन और सीट आवंटन की प्रक्रिया से जुड़ी खबरों के लिए भी वेबसाइट देखते रहें।सीईई केरलम ने उन उम्मीदवारों को सुधार का मौका दिया है, जिनकी कैटेगरी की स्थिति उनके मूल निवास प्रमाणपत्र में गड़बड़ी के कारण रोक दी गई है। ऐसे उम्मीदवार चॉइस रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख से पहले अपने दस्तावेजों में बताई गई कमी को ठीक कर सकते हैं। हालांकि, जिन उम्मीदवारों के दावे पहले ही रद्द किए जा चुके हैं, उन्हें दोबारा बहाल नहीं किया जाएगा। इसलिए सामुदायिक या विशेष आरक्षण और फीस में छूट का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों को अपनी पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जांच जरूर कर लेनी चाहिए।केरल नीट पीजी 2026 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 12 अक्तूबर से शुरू हुई थी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 अक्तूबर थी। इसके बाद 26 अक्तूबर को प्रोविजनल मेरिट और कैटेगरी लिस्ट जारी की गई। पहले चरण के लिए चॉइस रजिस्ट्रेशन 27 अक्तूबर से शुरू हुआ। अब 29 अक्तूबर को फाइनल मेरिट और कैटेगरी लिस्ट जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों के लिए चॉइस रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 31 अक्तूबर 2026 को सुबह 10 बजे तक तय की गई है। सीट आवंटन और दाखिले का कार्यक्रम अभी जारी नहीं किया गया है।1. सबसे पहले सीईई केरल की आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in पर जाएं।2. वेबसाइट पर पीजी मेडिकल 2026 सेक्शन खोलें।3. अब पीजी मेडिकल कैंडिडेट पोर्टल 2026 पर जाएं।4. मांगी गई जानकारी भरकर लॉग इन करें।5. अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट और कैटेगरी से जुड़ी जानकारी देखें।6. आगे के इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट या डाउनलोड की हुई कॉपी सुरक्षित रख लें।