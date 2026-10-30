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Hindi News ›   Education ›   Karnataka SSLC Final Timetable 2027 Released Check Exam 1 Dates Timings and Exam 2 Schedule

कर्नाटक एसएसएलसी टाइमटेबल 2027 : दसवीं की परीक्षा की तारीखें घोषित, यहां से डाउनलोड करें पूरा शेड्यूल

Fri, 30 Oct 2026 08:07 AM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Fri, 30 Oct 2026 08:07 AM IST
सार

कर्नाटक बोर्ड ने एसएसएलसी परीक्षा 2027 का अंतिम कार्यक्रम जारी कर दिया है। दसवीं की पहली परीक्षा 22 मार्च से 5 अप्रैल 2027 तक होगी। सभी विषयों की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। दूसरी परीक्षा मई 2027 में होगी। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा कार्यक्रम और जरूरी निर्देश देख सकते हैं।
 

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Karnataka SSLC Final Timetable 2027 Released Check Exam 1 Dates Timings and Exam 2 Schedule
(प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Freepik

विस्तार
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कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड ने कर्नाटक एसएसएलसी परीक्षा 2027 का अंतिम परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड ने मार्च-अप्रैल 2027 में होने वाली पहली परीक्षा और मई 2027 में होने वाली दूसरी परीक्षा की समय-सारणी की पीडीएफ जारी की है। कर्नाटक एसएसएलसी परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पहली परीक्षा का कार्यक्रम देख सकते हैं। बोर्ड ने परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए जरूरी निर्देश और नियम भी जारी किए हैं। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
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जारी अंतिम कार्यक्रम के अनुसार, कर्नाटक एसएसएलसी 2027 की पहली परीक्षा 22 मार्च से 5 अप्रैल 2027 तक आयोजित की जाएगी। सभी परीक्षाएं एक ही पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक होंगी। 100 अंकों और 80 अंकों वाले विषयों की परीक्षाओं का समय भी एक समान रहेगा। एसएसएलसी परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे तैयारी और परीक्षा की तारीखों के लिए केवल कर्नाटक एसएसएलसी 2027 की पहली परीक्षा के अंतिम कार्यक्रम को ही आधार बनाएं।
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कर्नाटक एसएसएलसी परीक्षा 2027: विषयवार टाइमटेबल

पहली परीक्षा (मार्च-अप्रैल 2027) · अंतिम परीक्षा कार्यक्रम

तारीख और दिन

विषय

परीक्षा का समय

कुल अंक

22 मार्च, सोमवार

पहली भाषा – कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, मराठी, तमिल, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत

सुबह 10 से दोपहर 1:15 बजे

100

25 मार्च, गुरुवार

विज्ञान, राजनीति विज्ञान, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत

सुबह 10 से दोपहर 1:15 बजे

80

27 मार्च, शनिवार

दूसरी भाषा – अंग्रेजी, कन्नड़

सुबह 10 से दोपहर 1 बजे

80

30 मार्च, मंगलवार

गणित, समाजशास्त्र

सुबह 10 से दोपहर 1:15 बजे

80

2 अप्रैल, शुक्रवार

तीसरी भाषा – हिंदी, कन्नड़, अंग्रेजी, अरबी, उर्दू, संस्कृत, कोंकणी, तुलु, मराठी

सुबह 10 से दोपहर 1 बजे

80

2 अप्रैल, शुक्रवार

कौशल विषय – सूचना तकनीक, खुदरा, ऑटोमोबाइल, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य, कपड़ा निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर

सुबह 10 से दोपहर 12:15 बजे

60

3 अप्रैल, शनिवार

विद्युत, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग, अर्थशास्त्र

सुबह 10 से दोपहर 1:15 बजे

80

5 अप्रैल, सोमवार

सामाजिक विज्ञान

सुबह 10 से दोपहर 1:15 बजे

80

परीक्षा से जुड़ी जरूरी तारीखें

तारीख

जानकारी

22 मार्च 2027

पहली परीक्षा शुरू

26 मार्च 2027

गुड फ्राइडे के कारण परीक्षा नहीं

28 मार्च 2027

रविवार की छुट्टी

5 अप्रैल 2027

पहली परीक्षा का आखिरी पेपर

मई 2027

दूसरी परीक्षा

कर्नाटक एसएसएलसी परीक्षा 2027: जरूरी निर्देश

कर्नाटक एसएसएलसी की पहली परीक्षा 22 मार्च से 5 अप्रैल 2027 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को बोर्ड की ओर से जारी जरूरी निर्देशों का पालन करना होगा।

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1. जेटीएस विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षा कब होगी?

जेटीएस के विद्यार्थियों (विषय कोड 56, 57, 58 और 59) की प्रैक्टिकल और मौखिक परीक्षा 6 अप्रैल 2027, मंगलवार को उनके संबंधित स्कूलों में आयोजित की जाएगी।

                                
                
                
                                
                                
                                                                                                               
                                                    
                            
                                 
                                
                               
                                                
                                                                 
                

                                
                
                
                                
                                
                                                                                                               
                                                    
                            
                                 
                                
                               
                                                
                                                                 
                2. किन विद्यार्थियों पर विषय कोड 15 और 60 लागू होंगे?

विषय कोड 15 और 60 केवल आदर्श विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर लागू होंगे।

3. हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत की परीक्षा कब होगी?

हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। इसमें लिखित परीक्षा दोपहर 2 बजे से 3:45 बजे तक और प्रैक्टिकल परीक्षा 3:45 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी।

4. दिव्यांग विद्यार्थियों को कितना अतिरिक्त समय मिलेगा?

दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रश्नपत्र हल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसका ब्योरा इस प्रकार है:

परीक्षा की अवधि

अतिरिक्त समय

3 घंटे का प्रश्नपत्र

60 मिनट

2 घंटे 30 मिनट का प्रश्नपत्र

50 मिनट

2 घंटे का प्रश्नपत्र

40 मिनट

1 घंटे 30 मिनट का प्रश्नपत्र

30 मिनट

5. अलग-अलग विषयों की परीक्षा का समय क्या होगा?

विषय

परीक्षा का समय

पहली भाषा, मुख्य विषय और जेटीएस विषय

सुबह 10 से दोपहर 1:15 बजे

दूसरी और तीसरी भाषा

सुबह 10 से दोपहर 1 बजे

एनएसक्यूएफ विषय

सुबह 10 से दोपहर 12:15 बजे

6. प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए कितना समय मिलेगा?

पहली भाषा, मुख्य विषय और जेटीएस विषयों में विद्यार्थियों को 3 घंटे लिखने और 15 मिनट प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे। दूसरी और तीसरी भाषा के पेपर में 2 घंटे 45 मिनट लिखने और 15 मिनट प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे।

7. एनएसक्यूएफ विषयों की परीक्षा कितनी देर की होगी?

एनएसक्यूएफ विषयों के लिए कुल समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक रहेगा। इसमें 2 घंटे उत्तर लिखने और 15 मिनट प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे।

8. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए कौन से वैकल्पिक विषय हैं?

बोर्ड की ओर से दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए कुछ वैकल्पिक विषय और उनके कोड बताए गए हैं।

वैकल्पिक विषय

विषय कोड

समाजशास्त्र

95

अर्थशास्त्र

96

राजनीति विज्ञान

97

हिंदुस्तानी संगीत

28

कर्नाटक संगीत

29

कर्नाटक एसएसएलसी परीक्षा 2 का अंतिम कार्यक्रम

कर्नाटक एसएसएलसी की दूसरी परीक्षा मई 2027 में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा विद्यार्थियों को पहली परीक्षा के मुकाबले अपने अंक सुधारने का एक और मौका देगी। जो विद्यार्थी पहली परीक्षा में अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं, वे इस दूसरी परीक्षा में शामिल होकर अपने अंक बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं।

कर्नाटक एसएसएलसी परीक्षा 2 का टाइमटेबल 2027

कर्नाटक एसएसएलसी की दूसरी परीक्षा मई 2027 में आयोजित होगी। इसका विषयवार कार्यक्रम नीचे दी गई तालिका में देखें।

तारीख और दिन

विषय

विषय कोड

परीक्षा का समय

कुल अवधि

अधिकतम अंक

24 मई, सोमवार

पहली भाषा – कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, मराठी, तमिल, उर्दू, अंग्रेजी, अंग्रेजी (एनसीईआरटी), संस्कृत

01, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 15, 16

सुबह 10:00 से दोपहर 1:15 बजे

3 घंटे 15 मिनट

100

25 मई, मंगलवार

विज्ञान

83

सुबह 10:00 से दोपहर 1:15 बजे

3 घंटे 15 मिनट

80

25 मई, मंगलवार

राजनीति विज्ञान

97

सुबह 10:00 से दोपहर 1:15 बजे

3 घंटे 15 मिनट

80

25 मई, मंगलवार

हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत

28, 29

दोपहर 2:00 से शाम 5:15 बजे

3 घंटे 15 मिनट

80

26 मई, बुधवार

दूसरी भाषा – अंग्रेजी, कन्नड़

31, 33

सुबह 10:00 से दोपहर 1:00 बजे

2 घंटे 45 मिनट + 15 मिनट

80

27 मई, गुरुवार

गणित

81

सुबह 10:00 से दोपहर 1:15 बजे

3 घंटे 15 मिनट

80

27 मई, गुरुवार

समाजशास्त्र

95

सुबह 10:00 से दोपहर 1:15 बजे

3 घंटे 15 मिनट

80

28 मई, शुक्रवार

तीसरी भाषा – हिंदी (एनसीईआरटी), हिंदी, कन्नड़, अंग्रेजी, अरबी, उर्दू, संस्कृत, कोंकणी, तुलु, मराठी

60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70

सुबह 10:00 से दोपहर 1:00 बजे

2 घंटे 45 मिनट + 15 मिनट

80

29 मई, शनिवार

एनएसक्यूएफ विषय – सूचना तकनीक, खुदरा, ऑटोमोबाइल, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य, कपड़ा निर्माण एवं घरेलू साज-सज्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर

86, 87, 88, 90, 21, 22

सुबह 10:00 से दोपहर 12:15 बजे

2 घंटे 15 मिनट

60

29 मई, शनिवार

सामाजिक विज्ञान

85

सुबह 10:00 से दोपहर 1:15 बजे

3 घंटे 15 मिनट

80

30 मई, रविवार

अवकाश

31 मई, सोमवार

जेटीएस विषय – विद्युत इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एएनएसआई 'सी' में प्रोग्रामिंग, अर्थशास्त्र

51, 52, 53, 54, 96

सुबह 10:00 से दोपहर 1:15 बजे

3 घंटे 15 मिनट

80

ध्यान दें: संगीत की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। बाकी विषयों के लिए तालिका में दिए गए समय का ध्यान रखें।

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