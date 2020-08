KCET 2020: 20 अगस्त को होगी परीक्षा, पढ़ें ट्वीट

📢

ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು #KCET ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಶುಭಹಾರೈಕೆಗಳು. #KCET results will be announced on August 20. My best wishes to all the students.