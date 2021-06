कनार्टक: जुलाई में होंगी 10वीं बोर्ड परीक्षाएं, पीयूसी के संबंध में शिक्षा मंत्री ने की यह बड़ी घोषणा

कर्नाटक सरकार ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने जुलाई के तीसरे सप्ताह में परीक्षाएं कराने की घोषणा की है। दरअसल, देश में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया था। इसके बाद से ही कर्नाटक में परीक्षाएं रद्द करने की मांग उठने लगी थी। वहीं, कर्नाटक सरकार ने पहले ही कक्षा 10वीं की एसएसएलसी और कक्षा 12वीं पीयूसी परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया था। लेकिन 3 जून को इस फैसला पर पुर्नविचार करने के बाद 10वीं बोर्ड परीक्षा 12 से 18 जुलाई के बीच आयोजित करने का निर्णय किया है। वहीं पीयूसी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है।

Karnataka Board Exams 2021 for the 2nd PUC exams have been cancelled. SSLC Exams 2021, however, would be conducted in the 3rd week of July: Karnataka Primary & Secondary Education Minister