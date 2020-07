Kargil Vijay Diwas 2020: सरकार ने की छात्रों के लिए ऑनलाइन क्विज की घोषणा, ऐसे बनें हिस्सा

हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस (Kargil Vijay Diwas) मनाया जाता है। इस दिन करगिल युद्ध में शहादत देने वाले 527 सैनिकों को याद किया जाता है। बता दें कि इस साल भारत 21वां करगिल युद्ध मनाएगा। इस युद्ध में सैकड़ों भारतीय सैनिक पाकिस्तान के साथ लड़ाई में शहीद हुए थे। साल 1999 में मई से जुलाई तक चलने वाला यह युद्ध जम्मू-कश्मीर के करगिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LOC) पर हुआ था।

Saluting the indomitable spirit and valour of the heroes who sacrificed their lives while fighting the Kargil war. Take this informative quiz on #KargilVijayDiwas and remember the heroes of this Nation. https://t.co/eblDGFk84y pic.twitter.com/dfdJENdnLa