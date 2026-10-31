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जामिया: नौ नवंबर से फिर शुरू होंगी ऑफलाइन कक्षाएं-लाइब्रेरी और कैंटीन, कैंपस में सामान्य होंगी गतिविधियां

Sat, 31 Oct 2026 01:58 PM IST
आकाश कुमार अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Published by: आकाश कुमार Updated Sat, 31 Oct 2026 01:58 PM IST
सार

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 18 दिन चला छात्र आंदोलन खत्म हो गया है। प्रशासन ने 9 नवंबर से कैंपस में ऑफलाइन कक्षाएं, लाइब्रेरी और कैंटीन फिर से शुरू करने की घोषणा की है। बातचीत से पुराने विवाद का समाधान निकलने पर कर्मचारियों ने खुशी जताई।
 

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Jamia Millia Islamia Reopens Campus From Nov 9 After 18-Day Student Protest Ends Peacefully
जामिया मिलिया इस्लामिया - फोटो : JMI

विस्तार
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जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ चुनाव बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर जारी आंदोलन खत्म हो चुका है। जामिया प्रशासन नौ नवंबर से कैंपस में छात्रों के लिए फिर कक्षाएं, लाइब्रेरी और कैंटीन शुरू करेगा। आंदोलन के चलते कक्षाओं को ऑनलाइन कर दिया गया था। साथ ही कैंटीन और लाइब्रेरी भी छात्रों के लिए बंद कर दी गई थी।

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नौ नवंबर से शुरू होंगी ऑफलाइन कक्षाएं

जामिया के एक अधिकारी ने बताया कि दिवाली के बाद नौ नवंबर से कैंपस में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। आंदोलन खत्म होने के कैंपस में साफ-सफाई की शुरुआत हो चुकी है। 18 दिन तक छात्रों का आंदोलन कैंपस में चला था। वहीं जामिया में 20 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं होने के मुद्दे पर गतिरोध खत्म होने के बाद शिक्षकों और कर्मचारियों ने प्रशासन की सराहना की।

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धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल हुए 2000 लोग

शुक्रवार को अंसारी ऑडिटोरियम के लॉन में आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम में 2000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कर्मचारियों ने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ करीब आठ दौर की बातचीत के बाद इस पुराने मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान निकला है।

हालांकि, कर्मचारियों ने परिसर में आपत्तिजनक नारे लिखने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि यह किसी पक्ष की जीत नहीं, बल्कि संवाद, लोकतंत्र और भाईचारे की जीत है।

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