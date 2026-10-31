जामिया: नौ नवंबर से फिर शुरू होंगी ऑफलाइन कक्षाएं-लाइब्रेरी और कैंटीन, कैंपस में सामान्य होंगी गतिविधियां

धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल हुए 2000 लोग

शुक्रवार को अंसारी ऑडिटोरियम के लॉन में आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम में 2000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कर्मचारियों ने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ करीब आठ दौर की बातचीत के बाद इस पुराने मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान निकला है।



हालांकि, कर्मचारियों ने परिसर में आपत्तिजनक नारे लिखने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि यह किसी पक्ष की जीत नहीं, बल्कि संवाद, लोकतंत्र और भाईचारे की जीत है।