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Hindi News ›   Education ›   BSEB Bihar Board 10th 12th Dummy Admit Card 2027 Released: Make Corrections from1 to 7 Nov

बिहार बोर्ड परीक्षा 2027: 10वीं-12वीं के डमी प्रवेश पत्र जारी, सुधार के लिए एक हफ्ते का समय, नोट करें शेड्यूल

Sat, 31 Oct 2026 01:05 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Sat, 31 Oct 2026 01:05 PM IST
सार

बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027 का डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। विद्यार्थी 1 से 7 नवंबर 2026 तक अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर विवरण जांच सकते हैं। किसी भी त्रुटि का सुधार शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से ऑनलाइन कराया जाएगा।
 

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BSEB Bihar Board 10th 12th Dummy Admit Card 2027 Released: Make Corrections from1 to 7 Nov
Bihar Board Dummy Admit Card - फोटो : AI Generated

विस्तार
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने ऑनलाइन भरे गए रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा फॉर्म के आधार पर विद्यार्थियों का डमी एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है। बोर्ड ने विद्यार्थियों को इसमें दर्ज सभी विवरणों की जांच करने और गलती मिलने पर निर्धारित अवधि में सुधार कराने का निर्देश दिया है।

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कहां से डाउनलोड किया जा सकता है डमी प्रवेश पत्र?

डमी एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइटों से डाउनलोड किए जा सकते हैं। दोनों कक्षाओं के लिए अलग-अलग वेबसाइट बताई गई हैं:

  • मैट्रिक: exam.biharboardonline.org
  • इंटरमीडिएट: intermediate.biharboardonline.com

 

1 से 7 नवंबर तक करवा सकते हैं सुधार

बिहार बोर्ड के जारी नोटिस के अनुसार, विद्यार्थी 1 नवंबर 2026 से 7 नवंबर 2026 तक डमी एडमिट कार्ड में दर्ज विवरणों की जांच कर सकते हैं और त्रुटियों का सुधार करवा सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि केवल प्रधानाध्यापक ही नहीं, बल्कि विद्यार्थी भी अपना डमी एडमिट कार्ड स्वयं डाउनलोड करके उसमें दी गई जानकारी देख सकते हैं। हालांकि, यदि किसी प्रकार की गलती मिलती है, तो उसका ऑनलाइन सुधार संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से ही कराया जाएगा।

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नाम और माता-पिता के नाम में पूर्ण बदलाव संभव नहीं

बिहार बोर्ड ने डमी एडमिट कार्ड में सुधार को लेकर एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी है। नोटिस के अनुसार, विद्यार्थी के नाम या उसके माता-पिता के नाम में पूर्ण परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों को इन विवरणों की विशेष रूप से जांच करनी चाहिए। यदि कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो समय रहते अपने स्कूल या कॉलेज के प्रधान से संपर्क करें।

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Bihar Board 12th Dummy Admit Card 2027: महत्वपूर्ण तारीखें

विवरण तारीख
डमी एडमिट कार्ड जारी जारी हो चुका है
सुधार प्रक्रिया शुरू 1 नवंबर 2026
सुधार की अंतिम तारीख 7 नवंबर 2026
सुधार का माध्यम शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से ऑनलाइन

 

कैसे डाउनलोड करें डमी एडमिट कार्ड?

इंटरमीडिएट के विद्यार्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले संबंधित कक्षा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. डमी एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
  3. मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
  4. सबमिट करने के बाद आपका डमी एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  5. इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें।
  6. एडमिट कार्ड में दर्ज सभी विवरणों की अच्छी तरह जांच करें।

 

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