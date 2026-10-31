नवंबर 2026 कैलेंडर: राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवसों की पूरी सूची

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1 नवंबर: विश्व शाकाहारी दिवस

1 नवंबर: सभी संतों का दिन

1 नवंबर: कर्नाटक स्थापना दिवस

1 नवंबर: हरियाणा दिवस

2 नवंबर: मृत आत्माओं को याद करने का दिन

2 नवंबर: परुमाला पेरुन्नाल

3 नवंबर: विश्व जेलीफिश दिवस

3 नवंबर: विश्व सैंडविच दिवस

3 नवंबर: मेलबर्न कप दिवस

5 नवंबर: विश्व सुनामी जागरूकता दिवस

6 नवंबर: धनतेरस

6 नवंबर: युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के नुकसान को रोकने का अंतरराष्ट्रीय दिवस

6 नवंबर: राष्ट्रीय नाचोज दिवस

7 नवंबर: शिशु सुरक्षा दिवस

7 नवंबर: राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस

7 नवंबर: सीवी रमन जयंती

8 नवंबर: दिवाली

8 नवंबर: लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन

8 नवंबर: विश्व रेडियोग्राफी दिवस

9 नवंबर: राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस

9 नवंबर: उत्तराखंड स्थापना दिवस

9 नवंबर: करतारपुर गलियारे का उद्घाटन

9 नवंबर: विश्व स्वतंत्रता दिवस

10 नवंबर: गोवर्धन पूजा

10 नवंबर: शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस

10 नवंबर: विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस

10 नवंबर: विश्व टीकाकरण दिवस

11 नवंबर: भाई दूज

11 नवंबर: युद्धविराम दिवस

इस महीने की शुरुआत विश्व शाकाहारी दिवस, कर्नाटक स्थापना दिवस और हरियाणा दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसरों से होगी। इसके बाद दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा जैसे त्योहार मनाए जाएंगे। नवंबर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस और संविधान दिवस भी खास महत्व रखते हैं। महीने के अंत में गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी।प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों और सामान्य ज्ञान बढ़ाने के इच्छुक लोगों के लिए नवंबर के महत्वपूर्ण दिनों और उनकी तारीखों की जानकारी उपयोगी है। कई परीक्षाओं में इन दिनों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए यहां नवंबर 2026 के महत्वपूर्ण दिनों की सूची और उनसे जुड़ी जानकारी दी गई है। आइए, जानते हैं विस्तार से।हर साल 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को शाकाहारी भोजन के फायदे बताना और शाकाहार के प्रति जागरूक करना है। इस दिन की शुरुआत 1994 में हुई थी। यह ब्रिटेन की शाकाहारी संस्था की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया गया था।ईसाई धर्म में 1 नवंबर को सभी संतों का दिन मनाया जाता है। इस दिन ईसाई समुदाय उन सभी संतों और शहीदों को याद करता है, जिन्होंने अपने जीवन में धर्म और मानवता के लिए योगदान दिया। इसे ऑल सेंट्स डे या हैलोमास भी कहा जाता है।हर साल 1 नवंबर को कर्नाटक स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसे कर्नाटक राज्योत्सव और कन्नड़ दिवस भी कहा जाता है। 1 नवंबर 1956 को दक्षिण भारत के कन्नड़ भाषा बोलने वाले क्षेत्रों को मिलाकर कर्नाटक राज्य बनाया गया था।हरियाणा दिवस हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। यह दिन राज्य की संस्कृति, परंपरा और विकास को याद करने का अवसर है।ईसाई धर्म में 2 नवंबर को मृत आत्माओं को याद किया जाता है। इस दिन उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, जिनका निधन हो चुका है। इसे ऑल सोल्स डे कहा जाता है।परुमाला पेरुन्नाल केरल का एक प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु परुमाला चर्च पहुंचते हैं। यह त्योहार धार्मिक आस्था और परंपरा से जुड़ा है।विश्व जेलीफिश दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन समुद्र में रहने वाले जेलीफिश के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है। उत्तरी गोलार्ध के समुद्री तटों की ओर जेलीफिश के आने का समय भी इसी मौसम से जुड़ा है।हर साल 3 नवंबर को विश्व सैंडविच दिवस मनाया जाता है। माना जाता है कि सैंडविच का नाम जॉन मोंटेग्यू के नाम पर पड़ा था, जो सैंडविच के चौथे अर्ल थे। इस दिन सैंडविच के अलग-अलग स्वाद और प्रकारों को याद किया जाता है।मेलबर्न कप दिवस नवंबर के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। साल 2026 में यह दिन 3 नवंबर को पड़ेगा। इस अवसर पर दुनिया की प्रसिद्ध घुड़दौड़ प्रतियोगिताओं में से एक मेलबर्न कप आयोजित की जाती है।विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को सुनामी के खतरों और उससे बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करना है। इस दिन प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए समय पर चेतावनी देने वाली प्रणालियों के महत्व पर भी जोर दिया जाता है।धनतेरस 2026 में 6 नवंबर को मनाया जाएगा। यह दिवाली के त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। परंपरा के अनुसार, लोग सोना, चांदी और नए सामान खरीदते हैं। माना जाता है कि इससे घर में सुख-समृद्धि आती है।संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के नुकसान को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। इसका उद्देश्य युद्ध के दौरान पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।राष्ट्रीय नाचोज दिवस 6 नवंबर को मनाया जाता है। नाचोज एक लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है, जिसे खासकर खेल प्रतियोगिताओं के दौरान खाया जाता है। इसे टॉर्टिला चिप्स, पिघले हुए पनीर और साल्सा के साथ तैयार किया जाता है।शिशु सुरक्षा दिवस हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और बेहतर विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। शिशुओं को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण देना उनके बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है।राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को कैंसर के लक्षणों, बचाव और समय पर इलाज के बारे में जानकारी देना है। साल 2014 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने इस दिन की शुरुआत की थी।महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन से जुड़े रमन प्रभाव की खोज की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था।दिवाली को रोशनी का त्योहार कहा जाता है। साल 2026 में यह 8 नवंबर को मनाई जाएगी। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार पर प्रकाश का प्रतीक है। इस दिन लोग घरों में दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं और एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं।लालकृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। वह भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। उन्होंने 2002 से 2004 तक भारत के उपप्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रेडियोग्राफी के महत्व और स्वास्थ्य सेवाओं में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन चिकित्सा जांच और रेडिएशन थेरेपी से जुड़ी तकनीकों की जानकारी भी दी जाती है।भारत में हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को कानूनी अधिकारों और मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जागरूक करना है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1995 में लागू किया गया था।उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआत में इस राज्य का नाम उत्तरांचल था, जिसे 2007 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया।9 नवंबर 2019 को भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर गलियारे के विकास की घोषणा की थी। यह गलियारा सिख श्रद्धालुओं को करतारपुर साहिब गुरुद्वारे तक पहुंचने में मदद करता है। गुरु नानक देव जी ने 1552 में करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की स्थापना की थी।विश्व स्वतंत्रता दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने की घटना की याद दिलाता है। यह दिन स्वतंत्रता और लोकतंत्र के महत्व को दर्शाता है।गोवर्धन पूजा 2026 में 10 नवंबर को मनाई जाएगी। यह त्योहार भगवान श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना से जुड़ा है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से वृंदावन के लोगों की रक्षा की थी।हर साल 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में विज्ञान के महत्व को बताना और वैज्ञानिक विषयों पर आम लोगों की भागीदारी बढ़ाना है।विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बस, ट्रेन और अन्य सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। सार्वजनिक परिवहन से शहरों में प्रदूषण कम करने और लोगों की यात्रा को आसान बनाने में मदद मिलती है।विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन बीमारियों से बचाव में टीकों की भूमिका को याद दिलाता है। टीकाकरण से खसरा, पोलियो और इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है।भाई दूज 2026 में 11 नवंबर को मनाई जाएगी। यह त्योहार भाई-बहन के रिश्ते को मजबूत करने का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं।

युद्धविराम दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की याद में मनाया जाता है। 11 नवंबर 1918 को फ्रांस के कॉम्पिएन में मित्र देशों और जर्मनी के बीच युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। कई देशों में इसे स्मरण दिवस या सैनिक दिवस भी कहा जाता है।

11 नवंबर: राष्ट्रीय शिक्षा दिवस

12 नवंबर: विश्व उपयोगिता दिवस

12 नवंबर: विश्व निमोनिया दिवस

13 नवंबर: विश्व दयालुता दिवस

14 नवंबर: बाल दिवस

14 नवंबर: जवाहरलाल नेहरू जयंती

14 नवंबर: विश्व मधुमेह दिवस

15 नवंबर: सड़क दुर्घटना पीड़ितों की याद का विश्व दिवस

भारत में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उन्होंने 1947 से 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया।विश्व उपयोगिता दिवस नवंबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। साल 2026 में यह 12 नवंबर को पड़ेगा। इस दिन का उद्देश्य लोगों के जीवन को आसान बनाने वाली तकनीक और सेवाओं के महत्व को समझना है।विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य निमोनिया के लक्षणों, बचाव और इलाज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह बीमारी खासकर पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।विश्व दयालुता दिवस हर साल 13 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को दूसरों के प्रति दयालु व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना है। छोटे-छोटे अच्छे काम लोगों के बीच प्यार और सहयोग बढ़ाते हैं।भारत में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों, शिक्षा और बेहतर देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनकी जयंती को भारत में बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मधुमेह यानी डायबिटीज के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन बीमारी के लक्षणों, बचाव और सही इलाज के महत्व पर जानकारी दी जाती है।

सड़क दुर्घटना पीड़ितों की याद का विश्व दिवस नवंबर के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। साल 2026 में यह 15 नवंबर को पड़ेगा। इस दिन सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों को याद किया जाता है और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है।

15 नवंबर: झारखंड स्थापना दिवस

झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। इस दिन राज्य में स्थापना दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

15 नवंबर: बिरसा मुंडा जयंती

बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। वह आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और धार्मिक नेता थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

16 नवंबर: अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस

अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अलग-अलग संस्कृतियों और समुदायों के बीच आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1996 में इस दिन को मनाने की अपील की थी।

16 नवंबर: राष्ट्रीय प्रेस दिवस

भारत में हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रेस परिषद भारत के सम्मान में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता के महत्व को बताना है।

17 नवंबर: अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस

अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन छात्रों के अधिकारों और उनके संघर्षों को याद करने का अवसर है। 1939 में नाजी सैनिकों द्वारा चेकोस्लोवाकिया में छात्रों पर किए गए अत्याचारों के बाद इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी।

17 नवंबर: राष्ट्रीय मिर्गी दिवस

राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मिर्गी बीमारी के लक्षणों, बचाव और इलाज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मिर्गी दिमाग से जुड़ी बीमारी है, जिसमें व्यक्ति को बार-बार दौरे पड़ सकते हैं।

18 नवंबर: विश्व सीओपीडी दिवस

विश्व सीओपीडी दिवस नवंबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। साल 2026 में यह 18 नवंबर को पड़ेगा। सीओपीडी फेफड़ों से जुड़ी एक बीमारी है, जिसमें सांस लेने में परेशानी होती है। इस दिन बीमारी की रोकथाम, सही इलाज और समय पर जांच के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है।

19 नवंबर: विश्व दर्शन दिवस

विश्व दर्शन दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन समाज और मानव जीवन में दर्शन के महत्व को बताता है। इसका उद्देश्य लोगों में विचार करने, सवाल पूछने और अलग-अलग विचारों को समझने की आदत को बढ़ावा देना है।

19 नवंबर: विश्व शौचालय दिवस

विश्व शौचालय दिवस हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया में स्वच्छता की समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य 2030 तक सभी लोगों को स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कराना है।

19 नवंबर: अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस

अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पुरुषों और लड़कों के स्वास्थ्य, उनके अधिकारों और समाज में उनकी भूमिका पर ध्यान देना है। यह दिन पुरुषों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करने का अवसर भी देता है।

20 नवंबर: विश्व बाल दिवस

विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों, शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है। इस दिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है।

20 नवंबर: अफ्रीका औद्योगीकरण दिवस

अफ्रीका औद्योगीकरण दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों में उद्योगों के विकास से जुड़ी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों पर भी चर्चा की जाती है।

21 नवंबर: विश्व टेलीविजन दिवस

विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन लोगों तक जानकारी पहुंचाने और दुनिया की घटनाओं को दिखाने में टेलीविजन की भूमिका को याद दिलाता है।

21 नवंबर: विश्व नमस्कार दिवस

विश्व नमस्कार दिवस हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने के लिए प्रेरित करना है। यह दिन बताता है कि हिंसा के बजाय संवाद से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

23 नवंबर: फिबोनाची दिवस

फिबोनाची दिवस 23 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन प्रसिद्ध गणितज्ञ लियोनार्डो बोनाची को याद करने के लिए मनाया जाता है। फिबोनाची संख्या क्रम गणित में महत्वपूर्ण माना जाता है।

23 नवंबर: राष्ट्रीय एस्प्रेसो दिवस

राष्ट्रीय एस्प्रेसो दिवस 23 नवंबर को अमेरिका में मनाया जाता है। इस दिन कॉफी के खास प्रकार एस्प्रेसो के महत्व और लोकप्रियता को बढ़ावा दिया जाता है।

23 नवंबर: राष्ट्रीय काजू दिवस

राष्ट्रीय काजू दिवस 23 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन काजू के अलग-अलग प्रकार के व्यंजनों का आनंद लिया जाता है। साथ ही काजू की खेती करने वाले किसानों और मजदूरों के काम को भी सम्मान दिया जाता है।

24 नवंबर: गुरु नानक देव जयंती

गुरु नानक देव जयंती सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाई जाती है। साल 2026 में उनकी 557वीं जयंती मनाई जाएगी। इसे प्रकाश पर्व या गुरु पर्व भी कहा जाता है। यह सिख समुदाय का एक प्रमुख त्योहार है।

24 नवंबर: लाचित दिवस

लाचित दिवस असम के वीर सेनापति लाचित बरफुकन की याद में मनाया जाता है। इस दिन सरायघाट की लड़ाई में असम की सेना की जीत को याद किया जाता है।

24 नवंबर: गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस

गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के नौवें गुरु थे। 24 नवंबर को उनके शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था।

25 नवंबर: महिलाओं के खिलाफ हिंसा खत्म करने का अंतरराष्ट्रीय दिवस

हर साल 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा खत्म करने का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में इस दिन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ होने वाली शारीरिक, मानसिक और अन्य तरह की हिंसा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

26 नवंबर: राष्ट्रीय दुग्ध दिवस

भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यह दिन श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज कुरियन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश में दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र के विकास में उनके योगदान को याद करना है।

26 नवंबर: संविधान दिवस

भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन लोगों को संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जाता है।

26 नवंबर: धन्यवाद दिवस

अमेरिका में धन्यवाद दिवस नवंबर के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है। साल 2026 में यह 26 नवंबर को पड़ेगा। इस दिन लोग बीते साल की अच्छी बातों और फसल के लिए आभार जताते हैं।

27 नवंबर: ब्लैक फ्राइडे

ब्लैक फ्राइडे 27 नवंबर को मनाया जाएगा। यह अमेरिका में धन्यवाद दिवस के अगले दिन आता है। इस दिन कई दुकानों और ऑनलाइन मंचों पर सामान पर छूट दी जाती है। यह खरीदारी के बड़े अवसरों में से एक माना जाता है।

28 नवंबर: लाल ग्रह दिवस

लाल ग्रह दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन मंगल ग्रह के अध्ययन से जुड़ा है। 28 नवंबर 1964 को मेरिनर-4 अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह की ओर भेजा गया था।

29 नवंबर: फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतरराष्ट्रीय दिवस

हर साल 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1977 में इस दिन को मनाने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों और उनकी स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

29 नवंबर: अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस

अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस 29 नवंबर को मनाया जाता है। जगुआर एक बड़ी जंगली बिल्ली है, जो मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। इस दिन वन्यजीवों और जैव विविधता के संरक्षण के महत्व पर जोर दिया जाता है।

30 नवंबर: सेंट एंड्रयू दिवस

सेंट एंड्रयू दिवस हर साल 30 नवंबर को स्कॉटलैंड में मनाया जाता है। सेंट एंड्रयू स्कॉटलैंड के संरक्षक संत माने जाते हैं। इस दिन स्कॉटलैंड की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास को याद किया जाता है। यह वहां के प्रमुख त्योहारों में से एक है।