झारखंड बोर्ड परीक्षा 2027: 10वीं-12वीं के लिए आवेदन 12 नवंबर से शुरू होंगे, 26 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने कक्षा 10वीं (माध्यमिक) और 12वीं (इंटरमीडिएट) की बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए आवेदन की तारीखों की घोषणा कर दी है। आवेदन प्रक्रिया 12 नवंबर 2026 से शुरू होगी। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी अपने संबंधित स्कूल या कॉलेज के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। बिना विलंब शुल्क के फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 26 नवंबर 2026 तय की गई है। इसके बाद 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकेगा।

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