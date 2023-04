{"_id":"644284ddc0451ef4e7009363","slug":"iit-madras-second-year-btech-student-allegedly-died-by-suicide-fourth-case-in-months-2023-04-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"चिंताजनक: आईआईटी मद्रास में सेकंड ईयर के छात्र ने की खुदकुशी, तीन महीने में चौथी आत्महत्या","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

Published by: देवेश शर्मा Updated Fri, 21 Apr 2023 06:34 PM IST

विस्तार

One More IIT-M Student Dies By Suicide: उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के खुदकुशी के मामले थम नहीं रहे हैं। शुक्रवार, 21 अप्रैल को आईआईटी मद्रास से एक और छात्र के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। आईआईटी मद्रास से इस साल यानी बीते तीन-चार महीनों में छात्र आत्महत्या का यह चौथा और 2018 के बाद से 12वां मामला है।

मध्य प्रदेश का रहने वाला था छात्र पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के बीटेक द्वितीय वर्ष के एक छात्र ने परिसर में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। छात्र मध्य प्रदेश का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार, मृतक छात्र की पहचान 20 वर्षीय केदार सुरेश के रूप में हुई है, जो कावेरी छात्रावास में रहता था। चेन्नई पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है और आईआईटी मद्रास परिसर में प्रारंभिक जांच की जा रही है। घटना के बारे में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।

दो अप्रैल को पीएचडी छात्र का मिला था शव इससे पहले, दो अप्रैल, 2023 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के एक पीएचडी छात्र सचिन कुमार ने तमिलनाडु के वेलाचेरी में अपने कमरे में मृत मिला था। पुलिस ने मीडिया को बताया था कि छात्र पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और उसकी उम्र 32 साल थी। बताया गया था कि छात्र ने 31 मार्च को खुदकुशी की थी।



14 मार्च, 2023 को थर्ड ईयर का छात्र होस्टल में मृत मिला जबकि इससे भी पहले 14 मार्च, 2023 को थर्ड ईयर का एक छात्र आईआईटी मद्रास के कैंपस स्थित होस्टल रूम में मृत मिला था। तब भी पुलिस की प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की बात कही गई थी।