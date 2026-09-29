फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   IIT Jodhpur PDF Fellowship 2026: Apply by September 30, Get Rs 80,000 Monthly

आईआईटी जोधपुर फेलोशिप: आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, फटाफट भरें फॉर्म; चयनितों को मिलेंगे हर महीने 80 हजार

Tue, 29 Sep 2026 11:55 AM IST
शाहीन परवीन एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Tue, 29 Sep 2026 11:55 AM IST
सार

आईआईटी जोधपुर ने पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित उम्मीदवारों को हर माह 80 हजार रुपये फेलोशिप और सालाना 50 हजार रुपये का कंटिंजेंसी ग्रांट मिलेगा। आवेदन की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2026 है।

विज्ञापन
IIT Jodhpur PDF Fellowship 2026: Apply by September 30, Get Rs 80,000 Monthly
आईआईटी जोधपुर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ने और पढ़ाने का अनुभव हासिल करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आईआईटी जोधपुर ने पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप (PDF) का मौका दिया है। संस्थान ने इस फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

विज्ञापन


उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड, बेहतर शोध और उपयोगी औद्योगिक अनुभव रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों के अलावा विदेशी नागरिक, भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) और प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) भी इसके लिए पात्र हैं।
विज्ञापन


इन विभागों और स्कूलों में कर सकते हैं आवेदन

  • एयरोस्पेस इंजीनियरिंग
  • बायोसाइंस और बायोइंजीनियरिंग
  • कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग
  • रसायन विज्ञान
  • केमिकल इंजीनियरिंग
  • सिविल और इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग
  • पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग
  • अर्थशास्त्र
  • ऊर्जा और ऑटोमोटिव
  • इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
  • इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग
  • मटेरियल्स इंजीनियरिंग
  • मैकेनिकल इंजीनियरिंग
  • गणित
  • भौतिकी
  • स्कूल ऑफ डिजाइन
  • स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप
  • स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स
  • सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी (CRF)

 

कल तक भरें फॉर्म

इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 है। चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 80,000 रुपये की फेलोशिप दी जाएगी। इसके अलावा हर साल 50,000 रुपये का आकस्मिक अनुदान भी मिलेगा।

कैसे करें आवेदन?

  • सबसे पहले आईआईटी जोधपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और Post-Doctoral Fellowship के Online Application लिंक पर क्लिक करें।
  • नए उम्मीदवार पहले Registration करें और मांगी गई जरूरी जानकारी दर्ज करें।
  • आवेदन फॉर्म में अपनी Personal, Educational और Research से जुड़ी जानकारी भरें।
  • मांगे गए जरूरी दस्तावेज और अन्य विवरण जमा करें।
  • भरी गई जानकारी को अच्छी तरह चेक करके आवेदन Submit करें।
  • आवेदन Submit होने के बाद तैयार होने वाली PDF फाइल को Save करें।
  • PDF का Print निकालकर उस पर हस्ताक्षर करें और आईआईटी जोधपुर के दिए गए पते पर भेजें।
विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed