सीबीएसई: 16 फरवरी से शुरू होंगे 10वीं के बोर्ड एग्जाम, 9 मार्च तक चलेगी परीक्षा, यहां देखें पूरा टाइम टेबल

कितने विषयों की परीक्षा होगी?

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किस दिन कौन-सा पेपर होगा?

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CBSE Class 10 Date Sheet 2027: विषयवार परीक्षा कार्यक्रम

परीक्षा की तारीख विषय परीक्षा का समय 16 फरवरी 2027 पेंटिंग सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक 17 फरवरी 2027 गणित (स्टैंडर्ड), गणित (बेसिक) सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 18 फरवरी 2027 ऑटोमोटिव, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स, ब्यूटी एंड वेलनेस, फूड प्रोडक्शन, माटी-पॉल्ट्री, मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स, डेटा साइंस सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक 19 फरवरी 2027 होम साइंस सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 20 फरवरी 2027 एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, उर्दू कोर्स-B सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 22 फरवरी 2027 साइंस सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 23 फरवरी 2027 इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक 24 फरवरी 2027 कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक 25 फरवरी 2027 रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, मार्केटिंग एंड सेल्स, हेल्थ केयर, अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, ऑपरेशनल टिल्स एंड साइंसेज, डिजाइन एंड इनोवेशन सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक 26 फरवरी 2027 इंग्लिश (कम्युनिकेटिव), इंग्लिश (लैंग्वेज एंड लिटरेचर) सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 27 फरवरी 2027 सिंधी, मलयालम, ओड़िया, असमिया, कन्नड़, नेपाली, तिब्बती सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 1 मार्च 2027 अरबी, संस्कृत (कम्युनिकेटिव), संस्कृत, राई, गुरुंग, तामंग, शेर्पा सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 2 मार्च 2027 फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक 3 मार्च 2027 हिंदी कोर्स-A, हिंदी कोर्स-B सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 4 मार्च 2027 उर्दू कोर्स-A, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, तेलुगु-तेलंगाना सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 5 मार्च 2027 मैंगो, कश्मीरी, अरबी, सिंधु, फ्रेंच सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 5 मार्च 2027 कर्नाटक संगीत (वोकल), कर्नाटक संगीत (मेलॉडिक इंस्ट्रूमेंट), कर्नाटक संगीत (परकशन इंस्ट्रूमेंट), हिंदुस्तानी संगीत (वोकल), हिंदुस्तानी संगीत (मेलॉडिक इंस्ट्रूमेंट), हिंदुस्तानी संगीत (परकशन इंस्ट्रूमेंट) सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक 8 मार्च 2027 नृत्य सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 8 मार्च 2027 सोशल साइंस सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 9 मार्च 2027 सिधांनी, जर्मन, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, भोटिया, डीड़ी, तांग्कुल, जापानी, भुरिया, चिनिया, ड्ज़ोंगनी, मिजो, बहारा भाषा, थाई, एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक

सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में इस बार कुल 83 विषय शामिल हैं। इनमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी जैसे मुख्य विषयों के साथ कई अन्य भाषाओं और कौशल से जुड़े विषय भी हैं। छात्रों को अपनी चुनी हुई विषय सूची के अनुसार डेटशीट देखनी चाहिए। बोर्ड ने हर विषय के लिए अलग तारीख तय की है। कुछ विषयों के पेपर दो घंटे के होंगे, जबकि कई विषयों की परीक्षा तीन घंटे चलेगी। इसलिए छात्रों को सिर्फ तारीख ही नहीं, बल्कि परीक्षा का समय भी ध्यान से देखना चाहिए।सीबीएसई 10वीं की विषय के अनुसार परीक्षा तारीखें इस प्रकार हैं। 16 फरवरी को पेंटिंग, 17 फरवरी को गणित स्टैंडर्ड और गणित बेसिक, 18 फरवरी को ऑटोमोटिव, फाइनेंशियल मार्केट्स, ब्यूटी एंड वेलनेस, फूड प्रोडक्शन, मल्टी-मीडिया, मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स और डेटा साइंस की परीक्षा होगी। 19 फरवरी को होम साइंस और 20 फरवरी को एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस व उर्दू कोर्स-B का पेपर होगा। 22 फरवरी को विज्ञान और 23 फरवरी को इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म की परीक्षा होगी।

सभी परीक्षाएं कितने बजे शुरू होंगी?

डेटशीट कैसे डाउनलोड करें?

छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट खोलें। अब होम पेज पर 'लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स' या 'एग्जामिनेशन' सेक्शन में जाएं।

यहां कक्षा 10 डेटशीट 2027 के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर टाइम टेबल की पीडीएफ खुल जाएगी।

इसे डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें। छात्र चाहें तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं।

इससे उन्हें परीक्षा की तारीखें बार-बार देखने में आसानी होगी।

सैंपल पेपर कहां मिलेंगे?

सीबीएसई की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, कक्षा 10 के सभी पेपर सुबह 10:30 बजे शुरू होंगे। हालांकि, हर विषय की परीक्षा की अवधि एक जैसी नहीं है। कुछ विषयों के पेपर सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक होंगे, जबकि कई विषयों की परीक्षा दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। डेटशीट में हर विषय के सामने परीक्षा का समय दिया गया है। छात्रों को परीक्षा से पहले अपने एडमिट कार्ड पर लिखे निर्देश भी पढ़ लेने चाहिए। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय और दूसरे जरूरी नियम भी जांच लें।सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी के लिए सैंपल पेपर भी जारी किए हैं। छात्र इन्हें बोर्ड की वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर देख और डाउनलोड कर सकते हैं। सैंपल पेपर हल करने से छात्रों को परीक्षा के सवालों के तरीके, पेपर के ढांचे और समय के हिसाब से तैयारी करने में मदद मिल सकती है। छात्र हर विषय के सैंपल पेपर हल करें और अपनी गलतियों को समझें। साथ ही, बोर्ड की ओर से जारी निर्देशों और परीक्षा से जुड़ी नई जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।