आईसीएसआई सीएसईईटी 2021: आज दोपहर तीन बजे जारी होंगे परिणाम, इन वेबसाइट्स के जरिए देख सकेंगे रिजल्ट

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) द्वारा कंपनी सचिव कार्यकारी प्रवेश परीक्षा (CSEET) 2021 के जुलाई सत्र के परिणाम आज दोपहर 3 बजे घोषित किए जाएंगे। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी आईसीएसआई की आधिकारिक वेबसाइट http://icsi.edu पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं।



संस्थान जारी करेगा विषयवार अंकों का ब्रेकअप

संस्थान ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि 10 और 12 जुलाई, 2021 को आयोजित सीएस कार्यकारी प्रवेश परीक्षा (CSEET) का परिणाम बुधवार, 21 जुलाई, 2021 को अपराह्न 3:00 बजे घोषित किया जाएगा। व्यक्तिगत अभ्यर्थी के अंकों के विषय-वार ब्रेक-अप के साथ परिणाम संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

Result of #CSEET held in July, 2021 to be declared on 21st July, 2021 at 3PM. For results log on to https://t.co/yMiQXh24Hy pic.twitter.com/UPgdYnvJLe