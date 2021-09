ICAI CA November Exam 2021: सीए नवंबर परीक्षा को लेकर आईसीएआई ने दी यह बड़ी राहत, यहां पढ़ें अधिसूचना

गौरतलब है कि 01 जून, 2016 को, ICAI ने CA पाठ्यक्रम में बदलाव की घोषणा की थी जो 01 जुलाई, 2017 से लागू हो गया था। पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार, CA IPCC परीक्षा में कुल 700 अंकों के लिए प्रत्येक 100 अंकों के 07 पेपर होते हैं। जबकि, नए शुरू किए गए परिवर्तनों के साथ, इस चरण को अब सीए इंटर कहा जाता है, जिसमें कुल 800 अंकों के लिए प्रत्येक 100 अंकों के 08 पेपर होते हैं।

Important Announcement - Students converted from earlier scheme to revised scheme from July 21, 2021 to August 20, 2021 allowed to appear in Old/ New scheme in November, 2021 examination.

