हेरिटेज इंस्टिट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म, रोजगारपरक प्रशिक्षण का सर्वोत्तम केंद्र

Updated Wed, 25 May 2022 06:54 PM IST

क्या आपको दिलचस्प चुनौतियों से भरा रोजगारपरक करियर पसंद है? तब होटल प्रबंधन आपके लिए सही जगह है। होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है, जो छात्रों को हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी जैसी उत्कृष्ट विशेष कार्यक्षेत्र में काम करने के लिए प्रशिक्षित कर शत प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक कोर्स है। अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास मौका है। इन कोर्सेस के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (IHM) में एडमिशन के लिए राष्ट्रीय होटल प्रबंधन द्वारा प्रवेश परीक्षा 2022 हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और परीक्षा की तिथि घोषित की जा चुकी है।



NCHM JEE द्वारा आयोजित परीक्षा द्वारा हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म में नामांकन का एक सुनहरा मौका है। इसमें एडमिशन के लिए आपको राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी। यह प्रवेश परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा ली जाती है। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म होटल मैनेजमेंट की शिक्षा प्रदान करने में एक अग्रणी संस्थान हैं। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म को राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद (पर्यटन मन्त्रालय भारत सरकार) द्वारा डिग्री कोर्स हेतु मान्यता प्राप्त हैं, जिसने वर्तमान पीढ़ी के युवा नवोदित प्रतिभाओं को बेहतर मुकाम बहुत ही कम समय में हासिल कराने में सफलता अर्जित की है। यह संस्थान अतिथि सत्कार उघोग के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। हेरिटेज इंस्टिट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म के संस्थापक अध्यक्ष श्री डीके सिंह ने वर्ष 2006 में संस्थान की स्थापना एक छोटी सी पहल के रूप में एक छत के नीचे शुरू किया था, जो आज एक विरासत बन गया है।

हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अच्छा करियर

जैसे बिन बादल बरसात नहीं होती, ठीक वैसे ही आज की तारीख में बिना हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के टूरिज्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। पर्यटन और होटल दोनों हमेशा एक दूसरे को बढ़ावा देते हुए साथ ही रहेंगे। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (IBEF) की तरफ से हाल ही में प्रकाशित किए गए इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एनालिसिस रिपोर्ट में भी इससे जुड़ी दिलचस्प बात सामने आई है, जो कि इस क्षेत्र के बेहतर भविष्य की तरफ इशारा करती है। जहां वर्तमान में भारतीय हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री लगभग 32 करोड़ लोगों को नौकरी देता है। वहीं, यह आंकड़ा साल 2029 तक 5.3 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएगा। जैसे-जैसे लोगों में घूमने-फिरने का शौक बढ़ रहा है, वैसे ही इस इंडस्ट्री में जॉब्स के मौके भी बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री दुनिया में सबसे तेजी से उभरने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है।



इन सभी पहलुओं की वजह से इस क्षेत्र में 12वीं के बाद करियर विकल्प के साथ-साथ इसके कोर्सेज में भी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। 12वीं कक्षा के किसी भी विषय वाले छात्र हॉस्पिटेलिटी इंडस्ट्री में प्रवेश लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में अक्सर प्रवेश परीक्षा होती है। अभ्यर्थियों को विशेष कॉलेज में प्रवेश पाने में सक्षम होने के लिए परीक्षाओं को पास करना आवश्यक है। सबसे प्रसिद्ध परीक्षा एनसीएचएमसीटी जेईई या नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी संयुक्त प्रवेश परीक्षा है।

हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म के माध्यम से कुल नियुक्ति

एचआईएचटी के पास पूरे भारत और विदेशों में सफल प्लेसमेंट का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। 2006 से जॉब प्लेसमेंट की हमारी शानदार यात्रा में हमने छात्रों को भारतीय बाजार और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सफलतापूर्वक रोजगार उपलब्ध करा रहा है। हमारे प्लेसमेंट के आंकड़े समय के साथ बढ़ गए हैं यानी 2011 तक 4298 छात्र, 2016 तक 11990 छात्र 2021 तक 15803 छात्र और अभी भी प्लेसमेंट कर रहे हैं। 16 वर्षों में आतिथ्य शिक्षा उद्योग में अग्रणी हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म कॉलेज ने अपने उत्कृष्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। संस्थान के पूर्व छात्र आज के दौर में प्रमुख पदों पर कार्यरत है जैसे Associate Director of Sales, Senior - Cabin Crew, Food & Beverage Director, General Manager, Human Resource Manager, Safety Manager, Marketing Director, Cluster General Manager इत्यादि ।



आज हेरिटेज इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल एण्ड टूरिज्म से आगरा के ही युवा स्टूडेंट्स अब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में (देश-विदेश) में परचम फहराया रहे हैं और आगरा का नाम गौरवान्वित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हमारे यहां के युवा विभिन्न ग्रुप में जैसे Jayee Group of Hotels, The Oberoi Group, Radisson Hotel Group, Sheraton Hotels & Resorts, Clark Groups, The Leela Palaces Hotel & Resorts, Taj Hotels & Resorts, ITC Group of Hotels, Marriott International, Qatar Airways, Vistara Airline आदि 5 स्टार होटल, National & International Restaurant chains, Retail Chain आदि में हर स्तर पर कार्यरत है और सफलता पूर्वक जीविकोपार्जन कर अपना एवं अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं।



संस्थान के CEO श्री वी आर वेंकटादरी, जोकि आईएचएम बेंगलुरु के पूर्व प्रिंसिपल और एक प्रमाणित हॉस्पिटैलिटी एजुकेटर होने के साथ-साथ अमेरिकन होटल एंड लॉजिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अमेरिका के सर्टिफाइड हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेटर, भारत में विभिन्न होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के प्रबंधन की अपनी 40 वर्षों की विशेषज्ञता और अनुभव के साथ, जो कई छात्रों को आतिथ्य उद्योग में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और दृष्टिकोण को विकसित करने में कुशल रूप से सलाह दी है। संस्थान के संचालन और शिक्षाविदा का प्रमुख है और समग्र प्रबंधन, पाठ्यक्रम विकास प्रभावी वितरण, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। श्री वी आर वेंकटादरी आतिथ्य उद्योग में युवा पेशेवरों को सलाह देते हैं कि "एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, कभी भी गलतियों से न डरें जो जीवन सीखने का हिस्सा हैं, मूल रूप से गलतियों से समझना और सफलता के लिए दृढ़ कदम उठाना।"

इच्छुक छात्रों को सुझाव

"फोकस विद्यार्थियों के लिए वास्तव में कुछ सुझाव हैं कि उन्हें अपने अध्ययन के प्रति ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इस स्ट्रीम में गुणवत्तापूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसके लिए लगातार काम करना शुरू करें क्योंकि इस दुनिया में कोई भी कड़ी मेहनत और समर्पण की जगह नहीं ले सकता है। जीवन में शांतिपूर्ण सफलता के लिए अपने व्यवहार में नैतिकता लाएं। तभी उच्च स्तर तक बढ़ने और सामाजिक स्थिति हासिल करने का पूरा मौका मिलता है।



यदि आपके पास इस कॉलेज में पेश किए जा रहे पाठ्यक्रमों के बारे में या सामान्य बुनियादी ढांचे के बारे में कोई भी प्रश्न हैं तो कृपया हमसे 18005323000 ( टोल फ्री) या +91-999799501 पर संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें www.hihtworld.com