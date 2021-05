मातृ दिवस: जिसने शुरू किया, उसने ही की खत्म करने की कोशिश, उनका परिवार ही नहीं मनाता यह दिन

{"_id":"6096cf769fc6fc3e7929d9eb","slug":"happy-mothers-day-history-dates-and-significance-of-this-day","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u093e\u0924\u0943 \u0926\u093f\u0935\u0938: \u091c\u093f\u0938\u0928\u0947 \u0936\u0941\u0930\u0942 \u0915\u093f\u092f\u093e, \u0909\u0938\u0928\u0947 \u0939\u0940 \u0915\u0940 \u0916\u0924\u094d\u092e \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0915\u094b\u0936\u093f\u0936, \u0909\u0928\u0915\u093e \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930 \u0939\u0940 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u0928\u093e\u0924\u093e \u092f\u0939 \u0926\u093f\u0928","category":{"title":"Education","title_hn":"\u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e","slug":"education"}}

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: वर्तिका तोलानी Updated Sun, 09 May 2021 12:01 AM IST