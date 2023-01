पहल : पहली बार ये विश्वविद्यालय छात्राओं को देगा माहवारी पर छुट्टी, 75 फीसदी उपस्थिति नियम से मिलेगी छूट

कोचिन विश्वविद्यालय में सिंडीकेट की सदस्य डॉ. पूर्णिमा नारायणन ने कहा कि विश्वविद्यालय ने छात्र संघ की ओर से दी गई एक याचिका पर कुलपति और विश्वविद्यालय सिंडीकेट की ओर से इसकी संस्तुति कर दी गई है। यह महिला छात्रों के प्रति विश्वविद्यालय की ओर से उठाया गया बहुत ही आवश्यक कदम और अनुसरण योग्य पहल है। उन्होंने कहा कि भविष्य में, अकादमिक दुनिया को किशोर छात्राओं के लिए मासिक धर्म की छुट्टी शुरू करने के बारे में सोचना होगा।

Kerala | Cochin University of Science and Technology sanctions an additional 2% of condonation of shortage of attendance to female students in each semester. This is by considering the requests for menstruation benefits to female students. pic.twitter.com/FaV0RZysHI