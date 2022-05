{"_id":"628c582a799e0e294d262a6c","slug":"gcet-2022-application-process-started-at-goacet-in-know-how-to-apply-here-sarkari-exam","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"GCET 2022: गोवा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन शुरू, इस तारीख तक कर लें अप्लाई","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: सुभाष कुमार Updated Tue, 24 May 2022 11:02 AM IST