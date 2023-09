G20 Summit 2023: शिक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे का साथ देंगे भारत और अमेरिका, खुलेंगे ये शिक्षण संस्थान

G20 Summit 2023: नई दिल्ली में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की मुलाकात की बदौलत भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने शिक्षा के क्षेत्र में एक-दूसरे के सहयोग की घोषणा की। दोनों देशों ने वैश्विक चुनौतियों पर एक संस्थान, संयुक्त अनुसंधान केंद्र और क्वांटम डोमेन में साझेदारी जैसी विभिन्न पहलों पर हाथ मिलाया है।

As the #G20Summit gets underway, I'm delighted to share the transformative Joint Statement issued by Hon. PM Shri @narendramodi and President Joe Biden @POTUS. This statement celebrates our educational collaboration through the India-U.S. Global Challenges Institute and marks a…