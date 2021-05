नीट पीजी 2021: चार महीने के लिए स्थगित, कोविड वार्ड में कार्य करने पर मिलेगी यह विशेष सुविधा

मेडिकल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा नीट पीजी को चार महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक मेडिकल चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए न्यूनतम चार महीने के लिए नीट पीजी की परीक्षा को टाल दिया गया है।

Prime Minister Narendra Modi authorises keys decisions to boost availability of medical personnel to fight COVID-19. NEET-PG Exam to be postponed for at least 4 months: Prime Minister's Office

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के मुताबिक एमबीबीएस के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्रों को टेलीकंस्लटेशन और कोरोना के हल्के लक्षण वालों मरीजों की देख-रेख के लिए उपयोग किया जा सकता है। वहीं बीएससी/जीएनएम की पढ़ाई करने वालों को सीनियर डॉक्टर्स और नर्सों की देख-रेख में पूर्णकालिक कोविड नर्सिंग में रखा जा सकता है।

Final Year MBBS students can be utilized for teleconsultation and monitoring of mild Covid cases under the supervision of Faculty. BSc/GNM Qualified Nurses to be utilized in full-time Covid nursing duties under the supervision of Senior Doctors and Nurses: PMO