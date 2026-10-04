अब एआई से फिल्म बनाना सिखाएगा डीयू: 12वीं पास से परास्नातक तक कर सकेंगे आवेदन, कब से शुरू होगा कोर्स?

कोर्स शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी?

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छात्रों को क्या सिखाया जाएगा?

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प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे मिलेगी?

कमाई के रास्ते कैसे खुलेंगे?

कोर्स का सिलेबस कैसा होगा?

डीयू की आगे की क्या योजना है?

आज के समय में एआई की मदद से लघु फिल्म, वीडियो और कई तरह की विजुअल सामग्री तैयार की जा रही है। इससे कम समय और सीमित संसाधनों में कंटेंट तैयार करना आसान हुआ है। युवाओं के बीच भी एआई टूल्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसी बदलाव को देखते हुए कैंपस ऑफ लर्निंग ने छात्रों को एआई और फिल्म निर्माण का औपचारिक प्रशिक्षण देने की पहल की है।इस कोर्स का उद्देश्य छात्रों को फिल्म निर्माण में एआई के इस्तेमाल की जानकारी देना है। इसमें छात्रों को केवल एआई टूल्स के बारे में पढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें इन तकनीकों का व्यावहारिक इस्तेमाल भी सिखाया जाएगा। छात्र एआई की मदद से विजुअल कंटेंट तैयार करने और फिल्म निर्माण की अलग-अलग प्रक्रियाओं को समझ सकेंगे।कैंपस ऑफ लर्निंग के पास अपना स्टूडियो भी है। यहां छात्रों को फिल्म निर्माण से जुड़े काम को करीब से समझने और उस पर प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा। विद्यार्थी एआई तकनीक को शूटिंग और फिल्म बनाने की दूसरी प्रक्रियाओं के साथ इस्तेमाल करके सीख सकेंगे। इससे उन्हें केवल किताबी जानकारी के बजाय वास्तविक काम का अनुभव मिलेगा।सीओएल की निदेशक पायल मागो के मुताबिक, कम संसाधनों में कंटेंट तैयार करने की क्षमता छात्रों के लिए कमाई के नए रास्ते खोल सकती है। कोर्स के बाद छात्र लघु फिल्म, विज्ञापन, सोशल मीडिया वीडियो और अन्य डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम कर सकते हैं। इससे वे स्वतंत्र रूप से काम करने या अतिरिक्त कमाई का विकल्प भी तलाश सकेंगे।कैंपस ऑफ लर्निंग ने नए कोर्स का सिलेबस तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोर्स की पढ़ाई को मौजूदा बाजार और फिल्म निर्माण उद्योग की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। इसका मकसद छात्रों को ऐसी स्किल देना है, जिसका इस्तेमाल वे पढ़ाई के बाद व्यावहारिक काम में कर सकें।डीयू एआई के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का दायरा बढ़ाने की तैयारी भी कर रहा है। पायल मागो ने बताया कि विश्वविद्यालय की योजना अलग से एआई केंद्र बनाने की भी है। नए फिल्म मेकिंग कोर्स के जरिए विश्वविद्यालय एआई तकनीक की जानकारी रखने वाले और फिल्म निर्माण में इसका इस्तेमाल करने में सक्षम युवाओं को तैयार करना चाहता है।