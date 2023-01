{"_id":"63c564fd252dd13fd016eca4","slug":"delhi-university-forms-17-member-panel-for-hindu-studies-center-in-varsity-du-campus-2023-01-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Delhi University: डीयू में जल्द होगी हिंदू अध्ययन केंद्र की शुरुआत, विश्वविद्यालय ने बनाई 17 सदस्यीय समिति","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

Delhi University to setup Center for Hindu Studies: अब दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) जल्द ही हिंदू अध्ययन केंद्र (Center for Hindu Studies) की शुरुआत कर सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने हिंदू, हिंदुओं के इतिहास के बारे में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एक "हिंदू अध्ययन" केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसके लिए 17 सदस्यीय समिति का गठन किया है। हालांकि, अकादमिक परिषद के एक सदस्य ने इस तरह के केंद्र की आवश्यकता पर सवाल उठाया।

बौद्ध अध्ययन केंद्र है, लेकिन हिंदू अध्ययन केंद्र नहीं था इस 17 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता डीयू के साउथ दिल्ली कैंपस के निदेशक प्रकाश सिंह करेंगे। सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में एक हिंदू अध्ययन केंद्र की जरूरत महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में करीब 23 विश्वविद्यालय हैं जो हिंदू अध्ययन में पाठ्यक्रम मुहैया कराते हैं। डीयू ने भी सोचा कि हिंदू अध्ययन के लिए एक केंद्र यहां भी होना चाहिए। सिंह ने कहा कि हमारे पास बौद्ध अध्ययन केंद्र है, लेकिन हिंदू अध्ययन केंद्र नहीं है।

कमेटी तय करेगी कि केंद्र शुरू किया जाए या नहीं प्रकाश सिंह ने कहा कि हमने सोचा कि देखते हैं कि हिंदू अध्ययन केंद्र खोलना व्यवहार्य है या नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पैनल पहले केंद्र की व्यवहार्यता की जांच करने पर ध्यान केंद्रित करेगा और फिर उसके अनुसार पाठ्यक्रम शुरू करेगा। सिंह ने कहा कि पहले हम स्नातकोत्तर और अनुसंधान में पाठ्यक्रम शुरू करेंगे और बाद में हम यूजी पाठ्यक्रम शुरू कर सकते हैं। हालांकि, कमेटी तय करेगी कि कब और कितने कोर्स शुरू किए जाएंगे और या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि समिति ने निकट भविष्य में अकादमिक परिषद के समक्ष रूपरेखा प्रस्तुत करने की भी योजना बनाई है।

अकादमिक परिषद के सदस्य ने जताया विरोध हालांकि, अकादमिक परिषद के एक सदस्य ने हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना का विरोध किया है। नाम न छापने की शर्त पर परिषद के सदस्य ने कहा कि अन्य केंद्र भी कहां हैं, सिख, मुस्लिम और अन्य धर्मों के अध्ययन केंद्र। विश्वविद्यालय को इन अन्य धर्मों के लिए भी पाठ्यक्रम खोलना चाहिए। इस पर सिंह ने कहा कि इसे किसी भी धर्म से जोड़ना गलत है क्योंकि हिंदू एक जीवन शैली है। दुर्भाग्य से, हम केवल हिंदू का धार्मिक हिस्सा देखते हैं, हिंदू जीवन का एक तरीका है। धर्म केवल इसका एक पहलू है, हमारे पास हजारों साल का इतिहास है। उन्होंने कहा कि केंद्र इस पहलू पर ध्यान केंद्रित करेगा।