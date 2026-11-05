डीयू: छात्रा से छेड़छाड़ व परीक्षा में फेल करने की धमकी, शिकायत के बाद छुट्टी पर भेजे गए प्रोफेसर; जानें मामला

विज्ञापन

कॉलेज प्रशासन ने क्या कदम उठाया?

विज्ञापन

विज्ञापन

छात्र संघ ने क्या मांग की?

देरी होने पर क्या करेगा छात्र संघ?

छात्र संघ ने छात्रों को क्या भरोसा दिया?

शिकायतकर्ता की ओर से बात करते हुए एक छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रोफेसर ने उसे कई अनुचित और आपत्तिजनक संदेश भेजे थे। इसके अलावा, उस पर गलत तरीके से छूने की कोशिश करने और परीक्षा में फेल करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। छात्रा के मुताबिक, कथित घटना 27 अक्टूबर को हुई थी। इसके दो दिन बाद यानी 29 अक्टूबर को इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई। ये सभी आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं। मामले की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी।विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद उसे दौलत राम कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति को भेज दिया गया। यह समिति अब मामले की जांच कर रही है। शिकायत सामने आने के बाद संबंधित प्रोफेसर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। हालांकि, अधिकारियों ने जांच पूरी होने की समयसीमा या आगे की कार्रवाई को लेकर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। फिलहाल कॉलेज की समिति शिकायत में लगाए गए आरोपों की पड़ताल कर रही है। जांच के बाद ही यह तय होगा कि मामले में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे।दौलत राम कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष ने शिकायतकर्ता छात्रा के साथ मजबूती से खड़े रहने की बात कही है। उन्होंने मांग की है कि आंतरिक शिकायत समिति इस मामले की निष्पक्ष और तय समयसीमा में जांच करे। छात्र संघ अध्यक्ष के मुताबिक, जांच में आरोप साबित होने पर संबंधित प्रोफेसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर आरोपी प्रोफेसर को नौकरी से हटाने तक की कार्रवाई होनी चाहिए। छात्र संघ ने मामले में न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है।छात्र संघ अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर मामले में न्याय मिलने में देरी होती है, तो संगठन बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर सकता है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अन्य संबंधित अधिकारियों से भी संपर्क किया जाएगा। छात्र संघ का कहना है कि शिकायत पर समय रहते कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि छात्रा को न्याय मिल सके। हालांकि, अभी तक किसी विरोध प्रदर्शन की तारीख या आगे की रणनीति की घोषणा नहीं की गई है।छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा कि कॉलेज परिसर में हर छात्र की सुरक्षा, सम्मान और न्याय से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस मामले के सामने आने के बाद अब कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति की जांच पर सबकी नजर है। फिलहाल प्रोफेसर को छुट्टी पर भेजा गया है और शिकायत की जांच जारी है। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। ऐसे में मामले से जुड़े सभी पक्षों की बात सामने आना जरूरी है।