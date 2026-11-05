डीयू: छात्रा से छेड़छाड़ व परीक्षा में फेल करने की धमकी, शिकायत के बाद छुट्टी पर भेजे गए प्रोफेसर; जानें मामला
नई दिल्ली, पीटीआई Published by: शिवम तिवारी Updated Thu, 05 Nov 2026 11:10 AM IST
सार
दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज के एक प्रोफेसर पर छात्रा ने यौन उत्पीड़न और मारपीट के आरोप लगाए हैं। शिकायत मिलने के बाद प्रोफेसर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति मामले की जांच कर रही है। छात्र संघ ने निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के साथ आरोप साबित होने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
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विस्तार
दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज के एक प्रोफेसर पर छात्रा ने यौन उत्पीड़न और मारपीट के आरोप लगाए हैं। शिकायत मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन ने प्रोफेसर को छुट्टी पर भेज दिया है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बुधवार, 4 नवंबर को इसकी जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक, छात्रा की शिकायत कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को भेज दी गई है। समिति इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आरोपों की जांच जारी है और इस मामले में समिति की ओर से अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
शिकायतकर्ता की ओर से बात करते हुए एक छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रोफेसर ने उसे कई अनुचित और आपत्तिजनक संदेश भेजे थे। इसके अलावा, उस पर गलत तरीके से छूने की कोशिश करने और परीक्षा में फेल करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। छात्रा के मुताबिक, कथित घटना 27 अक्टूबर को हुई थी। इसके दो दिन बाद यानी 29 अक्टूबर को इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई। ये सभी आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं। मामले की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी।
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शिकायतकर्ता की ओर से बात करते हुए एक छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रोफेसर ने उसे कई अनुचित और आपत्तिजनक संदेश भेजे थे। इसके अलावा, उस पर गलत तरीके से छूने की कोशिश करने और परीक्षा में फेल करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। छात्रा के मुताबिक, कथित घटना 27 अक्टूबर को हुई थी। इसके दो दिन बाद यानी 29 अक्टूबर को इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई। ये सभी आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं। मामले की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी।
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कॉलेज प्रशासन ने क्या कदम उठाया?विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद उसे दौलत राम कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति को भेज दिया गया। यह समिति अब मामले की जांच कर रही है। शिकायत सामने आने के बाद संबंधित प्रोफेसर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। हालांकि, अधिकारियों ने जांच पूरी होने की समयसीमा या आगे की कार्रवाई को लेकर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। फिलहाल कॉलेज की समिति शिकायत में लगाए गए आरोपों की पड़ताल कर रही है। जांच के बाद ही यह तय होगा कि मामले में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे।
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