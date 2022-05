{"_id":"6295a331a9ad655717061737","slug":"cuet-2022-where-and-for-what-level-questions-will-be-asked-in-cuet-and-for-how-long-will-the-admit-card-be-issued-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"CUET 2022: CUET में कहाँ से और किस लेवल के पूछे जाएंगे प्रश्न तथा इसके लिए कब तक जारी होगा एडमिट कार्ड, जानें यहाँ","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

Media Solution Initiative Published by: पीआर डेस्क Updated Tue, 31 May 2022 10:40 AM IST