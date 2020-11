CTET Exam 2020: परीक्षा की तिथि घोषित, अब 31 जनवरी को होगा आयोजन, परीक्षा केंद्र बदलने की भी सुविधा

CTET 2020 Exam Date: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने CTET की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। अब यह परीक्षा 31 जनवरी, 2020 को आयोजित की जाएगी। बता दें कि पहले यह परीक्षा 05 जुलाई को होनी थी, लेकिन कोरोनावायरस की स्थिति को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था।

Central Teacher Eligibility Test (CTET) which was postponed earlier will be held on 31st January, 2021. pic.twitter.com/L5TnfE1jbR