सीएसआईआर यूजीसी नेट: आज खत्म हो रही आवेदन की समयसीमा, दिसंबर परीक्षा में शामिल होना है तो तुरंत भरें फॉर्म

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परीक्षा कब आयोजित की जाएगी?

सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा का आयोजन 19, 22 और 27 दिसंबर को किया जाएगा।

परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित है, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी।

विज्ञापन विज्ञापन हालांकि, दी गई जानकारी में दूसरी पाली की अवधि दो घंटे बताई गई है, जबकि परीक्षा की कुल अवधि 180 मिनट लिखी गई है।

इसलिए उम्मीदवारों को परीक्षा की सही अवधि और पाली से जुड़ी जानकारी आधिकारिक सूचना में जरूर जांच लेनी चाहिए।

आवेदन कैसे करें?

आवेदन शुल्क कैसे जमा करें?

सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को तय शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। अगर कोई उम्मीदवार 5 नवंबर के बाद आवेदन करता है, तो उसे सामान्य आवेदन शुल्क के अलावा 500 रुपये विलंब शुल्क भी देना होगा। भुगतान के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। भुगतान पूरा होने के बाद उसकी रसीद और आवेदन फॉर्म की प्रति सुरक्षित रख लें। किसी तकनीकी परेशानी या भुगतान से जुड़ी दिक्कत होने पर उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।

उम्मीदवारों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

जो उम्मीदवार 5 नवंबर तक आवेदन नहीं कर पाएंगे, वे 6 नवंबर से 9 नवंबर 2026 के बीच विलंब शुल्क देकर फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके लिए 500 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा। विलंब शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख भी 9 नवंबर 2026 है। उम्मीदवार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के जरिए ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। ध्यान रखें कि बिना अतिरिक्त शुल्क के आवेदन करने की समयसीमा आज खत्म हो रही है। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह है कि आखिरी समय का इंतजार किए बिना अपना फॉर्म पूरा कर लें।1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाएं।2. होमपेज पर सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें।3. मांगी गई जानकारी भरकर अपना पंजीकरण पूरा करें।4. पंजीकरण के बाद मिलने वाले नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें।5. आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।6. जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।7. अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।8. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी प्रति डाउनलोड कर लें और प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें।सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में आयोजित की जाएगी। इसमें विज्ञान से जुड़े पांच प्रमुख विषय शामिल हैं। इनमें रासायनिक विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रह विज्ञान, जीवन विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी, गणितीय विज्ञान और भौतिक विज्ञान शामिल हैं। उम्मीदवार आवेदन करते समय अपनी योग्यता और पसंद के अनुसार विषय का चयन करें। परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित विषय के पाठ्यक्रम और परीक्षा से जुड़े नियमों को भी ध्यान से देखना चाहिए।आवेदन करने से पहले उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक जानकारी, व्यक्तिगत विवरण और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच लें। फॉर्म जमा करने के बाद उसकी प्रति डाउनलोड करना न भूलें। आवेदन की अंतिम तारीख आज 5 नवंबर है, जबकि विलंब शुल्क के साथ आवेदन 9 नवंबर तक किया जा सकता है। परीक्षा 19, 22 और 27 दिसंबर को आयोजित होगी। परीक्षा केंद्र, प्रवेश पत्र और अन्य जरूरी निर्देशों से जुड़ी जानकारी के लिए उम्मीदवार नियमित रूप से एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।